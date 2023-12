Otto Porter Jr. va réintégrer la rotation des Raptors

Arrivé à Toronto à l’été 2022 après avoir remporté le titre avec les Warriors, Otto Porter Jr. n’a pourtant pas beaucoup porté le maillot des Raptors. Gêné toute la saison dernière par une blessure au pied, l’ailier vétéran est guéri cette saison, mais il joue toujours très peu.

Avec seulement 10 petites apparitions cette saison, pour moins de 13 minutes par match, l’ancien des Wizards, des Bulls et des Warriors est en effet un des oubliés de la rotation de Darko Rajakovic jusqu’à maintenant. Même si l’entraineur serbe apprécie beaucoup l’expérience du joueur, ainsi que sa « présence calme et rassurante ».

« Oui, c’est en quelque sorte mon boulot » reconnait d’ailleurs Otto Porter Jr. « Qu’on mène ou qu’on soit menés, j’essaie de rester pragmatique, de m’assurer que le groupe reste calme et concentré. Faire en sorte qu’on reste soudés, qu’on s’assure de faire les bons choix. »

Darko Rajakovic n’a rien à perdre…

Et il se pourrait bien que « OPJ » soit d’ailleurs appelé à jouer ce rôle plus fréquemment, dorénavant. Au sortir d’un nouveau match décevant des Raptors mercredi soir, le coach de Toronto a en effet assuré qu’Otto Porter Jr, qui bouclait le match avec le meilleur « plus/minus » de son équipe à +14 (aucun point marqué mais avec 2 rebonds, une passe, une interception et un contre en 14 minutes), allait signer un retour plus permanent dans la rotation.

« Il était dans la rotation [mercredi soir], et il y restera à l’avenir », déclare Darko Rajakovic. « Il est encore en train de chercher son rythme, du jus. Mais défensivement, il est important pour nous. Il a de très bonnes mains, il dévie beaucoup de ballons. On cherche le bon rôle pour lui, des deux côtés du terrain. »

Un choix qui ne changera évidemment pas soudainement la trajectoire de la saison des Raptors (9v et 12d), mais le club canadien n’a de toute façon rien à perdre, et tout à gagner à tenter des petits ajustements.

Au regard de leurs maux actuels, à savoir une adresse extérieure famélique (4e pourcentage de réussite le plus faible), mais aussi, et c’est plus étonnant, des difficultés en défense dernièrement, l’intégration d’Otto Porter Jr, qui peut se rendre utile dans ces deux domaines (39.7% à trois-points en carrière), n’est en effet pas illogique.

« J’essaie d’insister là-dessus. De faire comprendre à quel moment il est urgent de faire un stop défensif. Et à l’inverse à quel moment il est urgent d’aller chercher un panier. », ajoute l’ancien de Georgetown, même s’il reconnaît aussi qu’il ne pourra pas non plus trop tirer sur la corde. « Je ne jouerai probablement pas les ‘back-to-backs’, mais je travaille à fond pour contribuer le plus possible, et aider ces gars sur le terrain. »

Otto Porter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 WAS 37 9 36.3 19.0 66.7 0.6 1.0 1.5 0.3 0.7 0.2 0.4 0.0 2.1 2014-15 WAS 74 19 45.0 33.7 73.4 1.0 2.0 3.0 0.9 1.3 0.6 0.7 0.4 6.0 2015-16 WAS 75 30 47.3 36.7 75.4 1.3 3.9 5.2 1.6 2.2 1.4 0.9 0.4 11.6 2016-17 WAS 80 33 51.6 43.4 83.2 1.5 5.0 6.4 1.5 2.4 1.5 0.6 0.5 13.4 2017-18 WAS 77 32 50.3 44.1 82.8 1.3 5.1 6.4 2.0 2.0 1.5 1.0 0.5 14.7 2018-19 * All Teams 56 30 46.5 40.6 81.3 1.0 4.6 5.6 2.1 1.9 1.5 1.2 0.6 13.9 2018-19 * WAS 41 29 45.7 36.9 76.6 1.0 4.7 5.6 2.0 1.9 1.6 1.0 0.5 12.6 2018-19 * CHI 15 33 48.3 48.8 90.6 0.9 4.6 5.5 2.7 1.9 1.2 1.7 0.6 17.5 2019-20 CHI 14 24 44.3 38.7 70.4 0.9 2.5 3.4 1.8 2.2 1.1 0.8 0.4 11.9 2020-21 * All Teams 28 22 43.2 37.5 85.7 1.0 4.4 5.4 2.0 1.5 0.6 0.9 0.1 9.7 2020-21 * CHI 25 22 44.1 40.0 83.8 1.1 4.4 5.5 2.0 1.5 0.5 1.0 0.2 9.9 2020-21 * ORL 3 22 36.0 11.1 100.0 0.0 4.7 4.7 1.7 1.3 1.3 0.0 0.0 8.0 2021-22 GOS 63 22 46.4 37.0 80.3 1.4 4.4 5.8 1.5 1.3 1.1 0.6 0.5 8.2 2022-23 TOR 8 18 50.0 35.3 100.0 0.8 1.6 2.4 1.0 0.9 1.4 0.5 0.0 5.5 2023-24 TOR 10 13 40.0 38.9 100.0 0.6 1.8 2.4 0.2 1.2 0.4 0.2 0.4 2.8 Total 521 26 47.7 39.8 79.7 1.2 3.8 5.0 1.5 1.8 1.1 0.8 0.4 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.