La All-Pro Nitro se déguise en « Gremlins »

Alors que le film « Gremlins » fêtera ses 40 ans en 2024, Puma prend un coup d’avance en sortant une All-Pro Nitro aux couleurs de ces charmants petits monstres poilus.

Impossible de passer inaperçu la paire aux pieds puisque chaque chaussure a son propre code couleur : noir, vert et beige sur la chaussure de gauche, et orange, rouge et blanc sur celle de droite. A noter qu’on retrouve le portrait de « Gizmo » sur le talon de la chaussure droite et de « Spike » sur la gauche, respectivement sur fonds orange et doré.

La paire sera disponible à partir de ce soir à minuit sur Basket4Ballers au prix de 140 euros. On ne sait pas si elle change d’apparence quand on la mouille…