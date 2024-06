Le président des Hornets quitte son poste pour raison de santé

Il était déjà en poste du temps des Bobcats. Après 17 ans de service au sein de la franchise de la Caroline du Nord, Fred Whitfield quitte aujourd’hui le navire des Hornets pour des raisons de santé.

« Au cours des 17 dernières années et demie, j’ai eu le privilège de représenter les Charlotte Hornets en tant que président et vice-président, et finalement en tant que propriétaire minoritaire. Mais le temps est venu pour moi de me retirer et de me concentrer sur ma santé et ma famille », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Celui-ci avait rejoint en 2006 les Bobcats, dont Michael Jordan était l’actionnaire majoritaire à l’époque, et supervisé le développement significatif de l’organisation, y compris le changement de nom, de Charlotte Bobcats à Charlotte Hornets, en 2014.

Au coeur de l’évolution de la franchise

Sous sa direction, la franchise a notamment obtenu des rénovations et une extension de bail pour le Spectrum Center, lancé le Greensboro Swarm en G-League ou encore conclu des accords sur les droits de diffusion TV avec FOX Sports et Ticketmaster pour la billetterie.

« Au cours des 18 derniers mois, j’ai combattu avec succès un grave cancer de la gorge. Je me suis également concentré sur le soutien à ma mère, qui a ses propres problèmes de santé. Comme ces priorités ont occupé une plus grande partie de mon temps et de mon énergie, j’ai réalisé que le moment était venu de quitter mon rôle au sein des Hornets, qui sont sur la voie du succès grâce à l’énergie et aux idées apportées par nos nouveaux propriétaires, Rick Schnall et Gabe Plotkin », a-t-il justifié, en remerciant aussi Michael Jordan, ainsi que Adam Silver et son prédécesseur, David Stern.

De leur côté, les nouveaux dirigeants de la franchise ont salué « Fred pour tout ce qu’il a fait pour notre organisation et pour le rôle qu’il a joué en aidant notre groupe de propriétaires à se mettre au diapason au cours des derniers mois. Son expérience, ses connaissances et ses relations dans le secteur, la ligue et la communauté ont été inestimables pour notre franchise. Nous apprécions son travail acharné et son dévouement et nous lui souhaitons le meilleur. »