Cole Anthony n’a jamais oublié les critiques d’Eddie House

À la fin des années 2000, les Celtics de Kevin Garnett et le Magic de Dwight Howard se livraient de belles batailles en playoffs. Les deux franchises se battaient pour disputer la finale NBA, rien de moins…

Aujourd’hui, le Magic et les C’s sont à nouveau de retour au sommet de la conférence Est, et leur rivalité dormante s’est soudainement réveillée par micros interposés, à cheval sur plusieurs générations de meneurs scoreurs, spécialistes du coup de chaud en sortie de banc. À savoir, le retraité et ancien champion celte, Eddie House, et le sixième homme de luxe d’Orlando, Cole Anthony.

Une prise de bec intergénérationnelle

Ce dernier n’a toujours pas avalé une déclaration d’Eddie House. Devenu consultant TV sur NBC, l’ancien energizer de Boston ne s’était pas privé de critiquer le Magic, encore parmi les cancres de la Ligue l’an passé.

« Il parlait de nous en début de saison passée quand on avait joué deux fois à Boston, et il nous avait qualifié d’équipe de merde en gros », s’est récemment souvenu Cole Anthony dans le podcast de Zach Lowe d’ESPN. « Encore aujourd’hui, on s’en souvient et on le prend à coeur. Surtout quand on joue contre Boston. Ils ont une grosse équipe mais ça sera toujours un match à part. »

De son côté, Ediie House campe sur ses positions. Pour lui, ses déclarations de la saison passée étaient tout à fait légitimes. Car bel et bien ancrées dans la réalité !

« Laissez-moi ressortir mes notes. J’avais dit : ‘Ils ont 10 victoires. Ils sont encore merdiques. Ils ne sont pas une bonne équipe de basket. Ils ne vont pas faire les playoffs, ni même le play-in’. Voilà ce que j’avais dit, et je n’ai rien dit d’inexact. Tout est vrai », maintient Eddie House dans MassLive. « Ils font partie des meilleures équipes de l’Est [maintenant]. Mais je vous promets qu’on parle comme ça des équipes de bas de classement. On parle comme ça dans les vestiaires. Sur ce coup-là, ils sont à fleur de peau. »

Une source de motivation des plus improbables

Plus encore, Eddie House se marre en pensant que la jeune troupe du Magic a fait de lui sa source de motivation pour revenir plus fort et faire taire les critiques, dont il est devenu le parangon sans le vouloir.

« Je n’ai pas joué depuis 2011 et c’est moi qui les motive ? Il y a un problème là ! », sourit Eddie House. « Maintenant, si c’est vraiment le cas, j’ai réussi à en tirer le meilleur et ils devraient me remercier et peut-être me filer un pourcentage de leur contrat parce qu’ils jouent mieux que jamais. »

Premier à reconnaître qu’il a joué dans des « équipes de merde », comme les Clippers avec Elton Brand, Corey Maggette ou encore Quentin Richardson, Eddie House voulait tout simplement souligner que la mayonnaise n’avait pas pris l’an passé à Orlando.

Ce qui n’est plus du tout le cas cette saison, avec Jamahl Mosley qui en a fait une des meilleures défenses de NBA. Et une attaque en progrès autour de ses deux leaders polyvalents, Franz Wagner et Paolo Banchero.

« Ce n’était pas vraiment une critique contre les joueurs, ni même leur coach. Mais ils n’avaient pas la bonne cohésion collective. De même, ce n’est rien de personnel contre Cole Anthony. J’adore son numéro d’ailleurs, le 50. Au final, j’ai fait de simples constats qui se sont vérifiés. Ils n’ont pas fait les playoffs et ont fait partie des pires équipes de la Ligue. Cette année, ils sont bons, ils jouent vite. Ils se battent. Si je les ai motivés à jouer comme ça, ils devraient me prendre dans leurs bras à chaque fois que je le croise. »