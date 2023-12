À Los Angeles, un Kobe tente de se faire un nom…

Il existe des franchises où il est compliqué pour un rookie de trouver du temps de jeu. C’est le cas, chaque année ou presque, chez les Clippers. À l’exception de Brandon Boston en 2022, qui avait profité des blessures de Paul George et Kawhi Leonard, pour gratter 15 minutes par match, sur 51 rencontres, les rookies sont peu utilisés. Ce fut le cas, par exemple, de Terance Mann qui n’avait joué que 360 minutes en 2019/20.

C’est le sort qui est promis à Kobe Brown, sélectionné en 30e position dans la Draft 2023. Pendant un mois, ce « vieux » rookie de 23 ans n’a d’ailleurs joué que des bouts de match, lorsque le match était plié. Et puis, le 29 novembre, Tyronn Lue s’approche de lui, et le prévient qu’il le fera jouer le lendemain face aux Kings.

« C’était quelque chose du genre : ‘T’es prêt à jouer demain ?' » se souvient-il. « On était au dîner et c’était dans la discussion. J’étais là à dire : ‘Bien sûr coach, comme toujours !’ Mais je n’en ai rien pensé. Évidemment, j’étais un peu excité, mais tant qu’il n’y a de rien de concret, je continue à faire ce que je fais d’habitude ».

Le lendemain, Tyronn Lue le préfère à PJ Tucker, et Kobe Brown va jouer les trois derniers matches. Certes, son temps de jeu n’est pas faramineux (entre 6 et 11 minutes), mais il prouve qu’il a sa place en NBA. « La G-League m’a beaucoup aidé », reconnaît-il tout de même. « On fait la même chose qu’avec la ‘grande équipe’, mais les matchs sont beaucoup plus lents, du moins à mon avis. Ce qui permet de comprendre les choses que nous faisons beaucoup plus facilement. Quand on revient de G-League, c’est comme si tout se précipitait moins pour moi. C’est ce qui a été le plus important pour moi, vraiment ».

Les conseils de Draymond Green

Pour l’aider à passer d’une équipe à l’autre, il peut compter sur la bienveillance de Tyronn Lue, mais aussi le soutien de Terance Mann, prêt à répondre à toutes ses questions.

« Il va faire des erreurs, nous en sommes conscients », assure le coach. « Le plus important est d’apprendre de ses erreurs et de s’améliorer. Mais je me suis surtout concentré sur l’aspect défensif, sur le fait qu’il comprenne les rotations et la façon dont nous avons besoin qu’il joue. Nous savons qu’il sera capable de faire des tirs ».

Il a eu droit au même discours il y a quelques jours de la part d’un adversaire. Et ce n’était pas n’importe qui puisqu’il s’agissait de Draymond Green.

« Il m’a dit de continuer à shooter parce que si on s’arrête, ce sera difficile de recommencer », rapporte-t-il. « Il m’a dit de continuer à tirer, de ne pas me laisser abattre par les tirs manqués parce qu’il avait fait la même chose, et ainsi de suite. C’était vraiment cool de le rencontrer ».