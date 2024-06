Spencer Dinwiddie, la roue de secours des Nets

Novembre 2018. En pleine bourre avec les Nets, Caris LeVert est contraint de rejoindre l’infirmerie. Qui va pouvoir hausser son niveau de jeu en soutien de D’Angelo Russell ? Réponse : Spencer Dinwiddie, pourtant titulaire d’un modeste contrat minimum à l’époque, qui va enchaîner les matchs à plus de 20 points.

Cinq ans plus tard, le meneur new-yorkais se retrouve dans une situation similaire, à devoir compenser les absences. « Ça me rappelle quand on était à 8 victoires – 18 défaites en 2018, on a fait une séquence à 9-1 et on a fini par faire les playoffs », rappelle à juste titre le joueur de 30 ans, dont l’équilibre s’était alors rapprochée de l’équilibre (17-19), avant de basculer dans le positif en fin de saison (42-40).

« Pendant cette série, le +/-, l’impact sur le jeu… les statistiques avancées ont montré que quelqu’un avait un impact considérable sur cette série de 10 matchs, même si on revisite parfois cette saison et ce qui l’a sauvée. Cela ressemble donc beaucoup à ça », poursuit Spencer Dinwiddie en parlant visiblement de lui.

Le parallèle se tient avec la situation actuelle puisque Brooklyn doit, ou a dû ces derniers jours, évoluer sans Ben Simmons, Dennis Smith Jr, Cam Thomas ou encore Lonnie Walker IV. « Le mérite revient à mes coéquipiers. On a tous cette mentalité du joueur suivant et tout le monde fait du bon travail pour remplacer les gars absents. On espère que Ben reviendra bientôt, car on est clairement une meilleure équipe lorsqu’il est en pleine forme. »

Près de 20 points de moyenne à nouveau

L’intéressé est en première ligne pour expliquer la bonne forme des Nets, trois victoires en quatre rencontres, qui gardent un bilan positif (10v-9d) malgré cette infirmerie garnie.

Après un début de saison poussif à environ 11 points et 5 passes, il tourne à près de 20 points et 8 passes depuis six matchs, avec toutefois des pourcentages aussi médiocres (40% dont 31% de loin) que sur l’ensemble de la saison.

« Le cerveau humain aime la constance, et il a été capable d’avoir un rôle constant à chaque match. Je suis responsable de la façon dont l’équipe est construite, de sa polyvalence. Certains soirs, les rôles changeaient et il a été perturbé par ces changements. Mais je reconnais à Spencer le mérite d’être resté avec moi, avec nous. Je sais qu’il est un vétéran qui a fait ses preuves dans la ligue et qu’on aura besoin de lui dans un rôle qui pourrait être différent », annonce d’ailleurs Jacque Vaughn.

Des mots qui ne tomberont sûrement pas dans l’oreille d’un sourd alors que le vétéran, rémunéré à hauteur de 20 millions de dollars cette saison, sera « free agent » l’été prochain.

Spencer Dinwiddie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DET 34 13 30.2 18.5 91.2 0.1 1.3 1.4 3.1 1.6 0.6 1.0 0.2 4.3 2015-16 DET 12 13 35.2 10.0 57.6 0.3 1.1 1.4 1.8 1.7 0.3 0.6 0.0 4.8 2016-17 BRK 59 23 44.4 37.6 79.2 0.5 2.3 2.8 3.1 2.0 0.8 1.1 0.4 7.3 2017-18 BRK 80 29 38.7 32.6 81.3 0.5 2.7 3.2 6.6 2.3 0.9 1.6 0.3 12.6 2018-19 BRK 68 28 44.2 33.5 80.6 0.4 2.1 2.4 4.6 2.8 0.6 2.2 0.3 16.8 2019-20 BRK 64 31 41.5 30.8 77.8 0.5 3.0 3.5 6.8 2.8 0.6 2.7 0.3 20.6 2020-21 BRK 3 21 37.5 28.6 100.0 0.0 4.3 4.3 3.0 1.3 0.7 1.7 0.3 6.7 2021-22 * All Teams 67 30 41.6 33.9 77.4 0.7 3.5 4.2 5.2 2.2 0.7 1.6 0.2 13.7 2021-22 * WAS 44 30 37.6 31.0 81.1 0.8 3.9 4.7 5.8 2.4 0.6 1.7 0.2 12.6 2021-22 * DAL 23 28 49.8 40.4 72.5 0.4 2.7 3.1 3.9 1.9 0.7 1.4 0.3 15.8 2022-23 * All Teams 79 35 43.8 36.9 81.2 0.4 3.1 3.4 6.5 2.4 0.9 1.8 0.3 17.3 2022-23 * DAL 53 34 45.5 40.5 82.1 0.4 2.7 3.1 5.3 2.3 0.7 1.7 0.3 17.7 2022-23 * BRK 26 35 40.4 28.9 79.7 0.4 3.8 4.1 9.1 2.4 1.1 2.1 0.3 16.5 2023-24 * All Teams 76 28 39.2 33.7 80.5 0.4 2.3 2.7 4.7 1.8 0.7 1.2 0.3 10.5 2023-24 * BRK 48 31 39.1 32.0 78.1 0.5 2.8 3.3 6.0 1.8 0.8 1.3 0.2 12.6 2023-24 * LAL 28 24 39.7 38.9 88.0 0.1 1.5 1.7 2.4 1.9 0.5 1.0 0.5 6.8 Total 542 28 41.4 33.3 79.6 0.4 2.6 3.0 5.2 2.3 0.7 1.7 0.3 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.