Spencer Dinwiddie à la peine chez les Nets

Avec seulement 10.7 points et 4.8 passes de moyenne et aussi 8 shoots tentés par match, Spencer Dinwiddie a perdu en influence à Brooklyn depuis le début de saison. Une situation qui s’explique par le nouveau visage des Nets.

La montée en puissance de Cam Thomas, qui shoote beaucoup, et le retour en forme de Ben Simmons, véritable moteur offensif du groupe, prennent de la place. Forcément, avec Mikal Bridges au milieu de ça, le gâteau diminue pour l’ancien joueur de Dallas. Par rapport à son passage de la saison passée, il semble un peu perdu.

« Il n’a pas encore compris comment s’intégrer dans les différentes formations avec lesquelles il joue, et c’est tout à fait compréhensible », analyse Jacque Vaughn pour le New York Post. « Cela fait partie de la progression d’une équipe. On va continuer d’apprendre sur sa meilleure position avec nous. »

Spencer Dinwiddie a vu également Cam Johnson ne pas commencer la saison, avant de revenir. Ces derniers jours, Cam Thomas et Ben Simmons sont à l’infirmerie. En dix matches, les Nets ont déjà changé six fois de cinq majeur.

Toujours utile, peu importe le groupe

Le groupe bouge beaucoup et par conséquent son rôle et ses minutes évoluent selon les présents et les absents. D’où une certaine irrégularité dans ses prestations, même s’il reste titulaire.

« C’est un luxe d’avoir Spencer sur le parquet, car il peut porter la balle et même mettre les lancers-francs en fin de match », souligne le coach, en référence à la victoire de dimanche contre Washington. « Dans un monde idéal, il fait les deux. Dans ce match, on voulait qu’il profite de certains duels en fin de rencontre. Il a été important. »

Pour l’instant, il doit donc s’adapter et boucher les trous quand cela est nécessaire. « Spencer est vraiment polyvalent et peut évoluer dans chaque formation car il peut shooter à 3-pts. Il a la capacité d’avoir de l’impact et peut diriger le jeu dans n’importe quelle situation : avec les titulaires, les remplaçants, en « small ball » ou avec un cinq de plus grande taille », conclut Jacque Vaughn, qui soutient donc son joueur.

Spencer Dinwiddie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DET 34 13 30.2 18.5 91.2 0.1 1.3 1.4 3.1 1.6 0.6 1.0 0.2 4.3 2015-16 DET 12 13 35.2 10.0 57.6 0.3 1.1 1.4 1.8 1.7 0.3 0.6 0.0 4.8 2016-17 BRK 59 23 44.4 37.6 79.2 0.5 2.3 2.8 3.1 2.0 0.8 1.1 0.4 7.3 2017-18 BRK 80 29 38.7 32.6 81.3 0.5 2.7 3.2 6.6 2.3 0.9 1.6 0.3 12.6 2018-19 BRK 68 28 44.2 33.5 80.6 0.4 2.1 2.4 4.6 2.8 0.6 2.2 0.3 16.8 2019-20 BRK 64 31 41.5 30.8 77.8 0.5 3.0 3.5 6.8 2.8 0.6 2.7 0.3 20.6 2020-21 BRK 3 21 37.5 28.6 100.0 0.0 4.3 4.3 3.0 1.3 0.7 1.7 0.3 6.7 2021-22 * All Teams 67 30 41.6 33.9 77.4 0.7 3.5 4.2 5.2 2.2 0.7 1.6 0.2 13.7 2021-22 * WAS 44 30 37.6 31.0 81.1 0.8 3.9 4.7 5.8 2.4 0.6 1.7 0.2 12.6 2021-22 * DAL 23 28 49.8 40.4 72.5 0.4 2.7 3.1 3.9 1.9 0.7 1.4 0.3 15.8 2022-23 * All Teams 79 35 43.8 36.9 81.2 0.4 3.1 3.4 6.5 2.4 0.9 1.8 0.3 17.3 2022-23 * DAL 53 34 45.5 40.5 82.1 0.4 2.7 3.1 5.3 2.3 0.7 1.7 0.3 17.7 2022-23 * BRK 26 35 40.4 28.9 79.7 0.4 3.8 4.1 9.1 2.4 1.1 2.1 0.3 16.5 2023-24 BRK 11 29 42.7 38.8 65.6 0.4 3.1 3.5 5.4 1.6 0.4 1.4 0.1 12.3 Total 477 28 41.7 33.4 79.2 0.4 2.7 3.1 5.3 2.3 0.7 1.7 0.3 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.