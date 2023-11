Sans Ben Simmons, les Nets privés de moteur

Même s’il ne tourne qu’à 7.4 points de moyenne, Ben Simmons est le moteur de l’attaque de Brooklyn cette saison. Comment et pourquoi ? Parce qu’il est le joueur qui impulse le rythme et lance les courses de cette formation si à l’aise quand il faut jouer en transition.

Avant la rencontre contre Boston, les Nets étaient la meilleure équipe de la ligue en contre-attaque (deuxième désormais derrière Philadelphie) et les 7.2 passes mais surtout les 10 rebonds de moyenne de l’ancien meneur des Sixers sont essentiels pour cela. Meilleur rebondeur et passeur de son équipe, le meneur de jeu peut ainsi gérer le tempo des rencontres.

« Il y a clairement un style différent quand il n’est pas là », commentait Spencer Dinwiddie pour le New York Post, après la défaite face aux Celtics. « On veut toujours jouer avec celui qu’on peut considérer comme notre meilleur joueur. On ira aussi loin que lui et Mikal Bridges pourront nous emmener. Sans oublier Cam Thomas maintenant, qui joue bien depuis le début de saison. »

Avec seulement sept points marqués en contre-attaque, les Nets ont en effet vu la différence sans Ben Simmons. « Il est important pour nous donc c’est évident que, sans lui, ça n’aide pas et que nos points en contre-attaque vont chuter », confirme Mikal Bridges.

« Ben Simmons est capital dans notre style de jeu, dans le rythme qu’on veut imposer »

Évoluer sans sa rampe de lancement était déjà handicapant pour Brooklyn. Le faire face à Boston et Jayson Tatum, c’est s’ajouter une difficulté supplémentaire, quasiment insurmontable.

« C’est une combinaison », analyse Jacque Vaughn face à la défaite de ses troupes. « Ben Simmons est capital dans notre style de jeu, dans le rythme qu’on veut imposer. Ensuite, on joue une grande équipe comme les Celtics qui met beaucoup de shoots. Donc on ne peut pas mettre notre rythme en place. Après, c’est intéressant de voir qu’on a shooté 52 fois à 3-pts sans Ben. Si on peut tenter autant de tirs quand Ben est là, alors ce sera le Graal pour nous. »

Comme son absence était une mesure de précaution face à un deuxième match en deux jours, Ben Simmons devrait être de retour ce lundi soir pour affronter les Bucks. Et ça tombe bien pour les Nets car le repli de Milwaukee n’est pas le plus efficace de la ligue depuis le début de saison. Loin de là.

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.4 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.7 8.8 7.7 2.7 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 3.0 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 5 32 54.5 0.0 25.0 2.6 7.4 10.0 7.2 2.6 0.6 2.8 1.0 7.4 Total 322 33 56.0 13.9 59.0 1.8 6.1 7.9 7.5 2.9 1.6 3.2 0.7 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.