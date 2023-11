Premiers signes d’alerte pour la défense des Bucks

Pendant les premières secondes à Toronto, les Bucks ont semblé bien en place en défense. Mais ce n’était qu’une illusion. Les minutes vont filer et la défense va s’effriter, laissant des espaces et des shoots ouverts.

Les champions 2021 encaissent un 22-8 pour commencer la rencontre et vont courir après le score toute la partie.

Résultat : 130 points marqués à 56% de réussite au shoot par les Raptors, qui étaient pourtant l’une des pires attaques de la ligue dans cette première semaine de compétition. Une grosse contre-performance donc.

« On n’a pas été bon en défense pour rester devant le ballon. On a pris trop de points dans la raquette », regrette Adrian Griffin pour The Athletic, en voyant que les Raptors ont marqué 66 points dans la raquette de ses troupes. « Pour les shoots à 3-pts, ils ont simplement pénétré et ressorti la balle. On doit contenir les pénétrations, être plus discipliné, car il y en a eu trop. »

Des transitions trop faciles, des rebonds laissés à l’adversaire

Le nouvel entraîneur de Milwaukee veut installer une nouvelle défense et il y a forcément une période d’adaptation, surtout après avoir perdu un élément aussi précieux que Jrue Holiday dans le domaine. Mais dans ce début de match manqué, et dans la rencontre plus globalement, les Bucks n’ont pas été totalement perdus, ils ont surtout manqué d’impact et d’intensité.

Le repli, en difficulté depuis le début de saison, n’a pas été assuré avec sérieux, laissant Toronto inscrire 26 points en contre-attaque.

« Beaucoup essaient de faire les bonnes choses, et parfois, quelqu’un doit déclencher l’étincelle pour que les autres puissent le suivre. On l’a fait dans ce match, mais on n’a pas suivi », constate Giannis Antetokounmpo. « Quand on a eu des bons tirs et des paniers faciles en attaque, en défense, on n’a pas été capable de faire des stops. J’insiste : par moments, je pense que les gars doivent imposer leur volonté, pour que les autres suivent derrière et qu’on puisse construire sur cette énergie. »

Autre problème pour les Bucks : bloquer davantage au rebond. Car les joueurs de Darko Rajakovic ont pris 15 rebonds offensifs (pour 21 points inscrits sur seconde chance). Et Milwaukee en avait déjà laissé 13 aux Hawks…

« Ces dernières années, les Raptors ont toujours été une très bonne équipe au rebond offensif », rappelle Adrian Griffin, bien placé pour le savoir en tant qu’ancien assistant de Nick Nurse. « On s’y attendait, on n’a pas suivi les consignes. Le basket, ce sont des fondamentaux à respecter, comme bloquer au rebond. On n’a pas su récupérer les rebonds longs. Ils ont obtenu des secondes chances et ça a bloqué notre comeback. »

Les Bucks sont la deuxième pire défense de la ligue !

Malgré cette difficulté pour tenir le rebond, le coach s’est privé de Brook Lopez en seconde période. Le pivot n’a joué que cinq minutes… « J’ai mis Khris Middleton et j’ai essayé un cinq de petite taille. C’est tout. Brook n’a rien fait de mal. Il restait des minutes à Khris, donc j’ai voulu le lancer », se justifie le technicien.

Clairement, le coach et la défense de Milwaukee patinent depuis le début de saison. Avec 119 points encaissés sur 100 possessions, c’est même la deuxième pire de la ligue, derrière les Pacers qui viennent de prendre 155 contre Boston.

Inquiétant pour un candidat au titre qui s’est imposé comme une référence dans ce domaine avec Mike Budenholzer. Faut-il déjà tirer la sonnette d’alarme ?

« On doit être plus clair sur ce qu’on veut réussir en défense et qui on laisse nous attaquer, car il faut faire des choix. On ne peut pas arrêter tout le monde. On doit trouver des solutions car pour l’instant, on n’y est pas. J’espère qu’on sera meilleur dans le futur, mais si on garde cet état d’esprit, on ne le sera pas », annonce Giannis Antetokounmpo. « Le plus dur c’est de rester patient », tempère Damian Lillard. « On sait que c’est un processus qui demande du temps. Parfois ce sera moche, parfois cela ressemblera à notre potentiel. Néanmoins, personne n’est content et c’est évidemment frustrant. »