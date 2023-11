Cam Thomas ne veut pas enlever son pied de l’accélérateur

Comme on a pu le voir en cours de saison dernière juste après les départs de Kyrie Irving et Kevin Durant, l’étincelle Cam Thomas est de retour à Brooklyn sur ces quinze premiers jours de saison régulière. Actuel 9e meilleur marqueur de la ligue, l’arrière des Nets était également le deuxième joueur le plus productif sur les points inscrits sur drives (14.8), juste derrière De’Aaron Fox. Des chiffres qui, conjugués à de meilleures performances défensives, lui valent de rester désormais sur le terrain.

Dans un long entretien accordé à HoopsHype, la pépite new-yorkaise a confié son souhait de voir l’une des belles histoires de ce début d’exercice se poursuivre le plus longtemps possible.

« Je veux continuer à jouer et rester dans la rotation tout en continuant à grandir. Je veux être la meilleure version de moi-même. Tout le reste se fera tout seul. Je ne fais rien que je n’ai jamais eu à faire. Je reste dans le moment présent. Je veux continuer à jouer et être un élément important de l’équipe, car je sens que je peux vraiment aider l’équipe cette année », a-t-il ainsi notamment déclaré.

Rien de mieux que le temps de jeu

S’il parvenait à maintenir la même cadence qu’après sept matchs de compétition officielle, alors qu’il tourne à 28.7 points en moyenne, il pourrait alors devenir l’une des révélations de l’exercice 2023/24. Même s’il est encore très tôt, l’intéressé croit en ses chances de marquer les esprits dès cette saison.

« Oui, c’est possible. Chaque fois que vous avez une moyenne de 26 points par match pour commencer la saison, c’est plutôt une bonne chose. L’année dernière, je devais probablement avoir une moyenne de 2 à 5 points à la même époque. Puis, à la fin de la saison dernière, j’ai atteint les 10 points de moyenne, et maintenant j’en suis à 26 (et donc même 28.7 après ses 45 points face aux Bucks). Il est évident que c’est une sorte de bouleversement, mais je veux juste continuer à construire. Il est encore tôt. Tant que je peux rester régulier, c’est le principal, que ce soit 15, 20 ou 30 points. Je veux jouer un match complet, être régulier et aider mon équipe du mieux que je peux ».

S’il a confirmé avoir appris aux côtés des Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant sur ses deux premières années en NBA, rien ne forme mieux que l’expérience et l’adrénaline du terrain.

« Il s’agit surtout de jouer contre d’autres équipes pour pouvoir s’évaluer, car les entraînements sont différents des matchs », a-t-il rappelé. « Lorsque j’ai joué mon année rookie et que j’ai commencé à marquer des points pendant les matchs, j’ai réalisé que je pouvais le faire. Ensuite, il y a eu un mois entier où j’ai joué eu beaucoup de minutes, en janvier ou février, je crois. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que je pouvais faire ça à un haut niveau. Puis, au cours de ma deuxième année, les matchs à 30 et 40 points ont vraiment consolidé le tout. Maintenant, je veux continuer à construire, à montrer que ça ne va pas s’arrêter et à rester aussi régulier que possible ».

Gagner pour gagner de la reconnaissance

Les départs des anciennes têtes de gondole des Nets ont bouleversé l’agenda de Brooklyn, passé de candidat au titre à une équipe e reconstruction. Un déclassement perçu comme une grosse source de motivation pour Cam Thomas et ses coéquipiers. L’intéressé croit en tout cas au potentiel de son groupe et à son aptitude à déjouer les pronostics.

« La seule chose qui a changé, ce sont les attentes de l’extérieur, comme les médias », a-t-il lancé. « Lorsque vous avez Kevin Durant et Kyrie Irving, la plupart des médias veulent que vous soyez en lice pour un titre et que vous jouiez beaucoup de matchs à la télé. Avec cette équipe, ils ne s’attendent pas vraiment à ce que nous fassions grand-chose et ne nous voient pas en lice pour un titre ni même une participation aux playoffs. Avec KD et Kyrie, on était davantage scrutés, alors que cette équipe évolue plus hors des radars. On va essayer de prouver aux gens qu’ils ont tort, leur montrer qu’on est une bonne équipe et que nous pouvons rivaliser avec n’importe qui ».

Il se retrouve en tout cas pleinement dans ce contexte, lui qui a également dû essuyer les critiques depuis ses débuts.

« Ça fait partie du jeu. J’ai l’impression de faire beaucoup plus de choses, mais il est évident que les paniers l’emportent sur tout le reste parce que les gens ne voient que les paniers et n’essaient pas de regarder les autres aspects de mon jeu », a-t-il poursuivi. « Si vous êtes un compétiteur, vous avez envie de prouver aux gens qu’ils ont tort. En fin de compte, on ne peut pas vraiment s’en préoccuper. Il faut juste baisser la tête, travailler pour s’améliorer en tant qu’équipe et le montrer sur le terrain. Il faut le montrer et le faire. Si on y arrive, tout ira mieux en termes de reconnaissance. Gagner des matchs permet d’être reconnu, alors c’est ce qu’il faut faire ».

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 6 33 47.5 31.4 84.6 0.2 3.8 4.0 2.3 1.8 1.0 1.2 0.7 26.0 Total 130 18 44.1 31.9 85.2 0.2 2.0 2.2 1.3 1.0 0.5 1.0 0.2 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.