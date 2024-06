Billy Donovan particulièrement fier des progrès d’Ayo Dosunmu

Drôle de trajectoire pour Ayo Dosunmu à Chicago. Excellente surprise des Bulls dans son année rookie, au point de devenir le meneur titulaire du groupe après la blessure de Lonzo Ball, il avait par contre déçu dans sa deuxième campagne, malgré des statistiques finalement assez proches.

Prolongé par le club, il semblait tout de même avoir reculé dans la hiérarchie du club, même si Lonzo Ball est toujours éloigné des terrains. Notamment avec l’arrivée de Jevon Carter.

C’était d’ailleurs bien le cas, jusqu’à ce que Zach LaVine rejoigne l’infirmerie à son tour. L’occasion pour Ayo Dosunmu de montrer à Billy Donovan qu’il est toujours ce joueur dynamique qui régalait les fans lors de ses débuts.

« Je lui tire mon chapeau, simplement pour son caractère », explique le coach à NBC Sports. « Il est ultra compétitif. Il ne recule devant rien, il sait ce qu’il doit améliorer, il gère les défis défensifs, il est prêt à jouer tous les rôles qu’on lui demande. Il a une grande confiance en lui, et c’est normal. C’est un travailleur acharné. Gagner est une priorité pour lui. Et je pense que son attitude est toujours la suivante : quelles que soient les minutes qui me sont allouées, je vais en tirer le meilleur parti et essayer de faire de mon mieux pour aider l’équipe. »

Une meilleure gestion du tempo

Avec 14 points, 6 passes, 6 rebonds et 3 interceptions face aux Bucks, puis 15 points, 3 passes et 2 interceptions face aux Pelicans, la première série de victoires de Chicago cette saison, Ayo Dosunmu a apporté du rythme aux Bulls. Même si Billy Donovan note justement que c’est sa gestion du tempo qui s’améliore.

« Là où il fait du très bon travail, c’est qu’il est beaucoup plus réfléchi et patient dans les situations de pick-and-roll et de lecture de jeu. Il remonte le ballon, mais l’année dernière, il jouait toujours très vite. Maintenant, il accélère puis il ralentit, puis il accélère à nouveau. Son rythme change. Il lit le terrain. Il met beaucoup mieux les choses en place et se donne une chance de mieux attaquer le cercle, ce qui est une bonne chose. »

Des progrès au coeur d’un développement compliqué qui ravit l’entraîneur.

« Je suis très heureux de sa progression. Je sais qu’aussi difficile qu’ait été l’année dernière pour lui, elle a peut-être été la meilleure chose pour son développement », conclut Billy Donovan. « Je ne pense pas que la carrière de beaucoup de joueurs se déroule sur une trajectoire ascendante en permanence. Il y a des hauts et des bas. »