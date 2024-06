Le manager de LeBron James, Maverick Carter, a avoué des paris illégaux sur la NBA

Si les paris sportifs ont été légalisés dans beaucoup d’États américains depuis 2018, la pratique était globalement interdite depuis 1992, seul le Nevada permettant réellement de parier sur les ligues sportives.

Une décision de la Cour Suprême des Etats-Unis a changé ça il y a cinq ans, en annulant le « Professional and Amateur Sports Protection Act » de 1992 pour laisser chaque Etat choisir de légaliser, ou pas, les paris sportifs. Ce que 37 (plus le District de Columbia) d’entre eux ont désormais fait, de façon échelonnée.

Une enquête du FBI sur un bookmaker amateur

Dans cette période de transition, la FBI a enquêté sur un certain Wayne Nix, un joueur de baseball en ligue mineure qui a opéré comme un bookmaker illégal dans différents cercles.

Selon le Washington Post, il a notamment pris au moins un pari de Scottie Pippen, avec lequel il faisait du golf. Même s’il a participé à un tournoi de golf sur le parcours privé de Michael Jordan en Floride, avec d’autres propriétaires NBA, il n’y a aucune indication sur le fait que « His Airness » ait parié via Wayne Nix.

Par contre, Maverick Carter, le manager de LeBron James, a avoué avoir utilisé les services du bookmaker.

« En 2021 et avant que 38 États et le district de Columbia ne légalisent les paris sportifs, Maverick Carter a été interrogé une seule fois par des officiers fédéraux au sujet de leur enquête sur Wayne Nix », a déclaré Adam Mendelsohn, le porte-parole de LeBron James et Maverick Carter, dans un communiqué. « M. Carter n’était pas la cible de l’enquête, il a coopéré, n’a jamais été inculpé et n’a jamais été recontacté à ce sujet. »

« Pas de souvenir » d’avoir parié sur les Lakers

Maverick Carter avait expliqué aux enquêteurs avoir fait une vingtaine de paris via Wayne Nix, pour des sommes comprises entre 5 000 et 10 000 dollars. Des paris sur des matchs de football et de basket. A-t-il parié sur les Lakers de LeBron James ? Face aux enquêteurs, Maverick Carter a expliqué « ne pas s’en souvenir ».

Dans les faits, l’ami du « King » ne risque pas grand-chose. La NBA interdit en effet aux joueurs, aux employés des franchises, aux propriétaires ou encore aux agents de parier sur les matchs de la Grande Ligue, mais elle ne dit par contre rien sur les « managers » ou les gestionnaires financiers.

« Maverick fait ce qu’il veut et, au bout du compte, les paris sont désormais légaux », a répondu LeBron James, interrogé sur la question à Oklahoma City. « Vous pouvez aller sur votre téléphone et le faire désormais. Et puis il n’a aucune affiliation avec la NBA ou la NFL, donc il peut faire ce qu’il veut ».