Kelly Oubre Jr. finalement de retour la semaine prochaine pour les Sixers

En accord avec le staff médical, Nick Nurse avait décidé d’emmener Kelly Oubre Jr. avec le reste de l’effectif pour le « road trip » de trois matchs qui a débuté sur le parquet de New Orleans et se poursuit ce soir du côté de Boston.

L’ailier de 27 ans a récemment repris l’entraînement pour la première fois depuis le 11 novembre, lorsqu’il a été fauché par un véhicule non loin de chez lui, lui causant de multiples blessures dont une côte cassée. D’après Shams Charania, son retour sur les parquets devrait finalement se faire la semaine prochaine, à l’occasion du déplacement à Washington (où il a débuté sa carrière) mercredi ou pour la réception des Hawks vendredi.

« Il a participé à une partie de l’entraînement », avait déclaré Nick Nurse avant le début du road trip des Sixers. « Il y a eu des contacts. Il s’en est bien sorti. Il va faire le voyage et nous allons continuer à le faire jouer dans des situations collectives au fur et à mesure (…). Il y a un travail de préparation à faire en plus pour voir ce qu’il peut supporter en termes de contact ».

Les Sixers attendent son retour avec impatience, notamment après le début de saison plus qu’encourageant livré par l’ailier, pour ses premiers pas sous son nouveau maillot, avant d’être blessé.

« J’attends que le staff médical me dise qu’il est prêt à jouer », avait ajouté Nick Nurse. « Je pense que c’est toujours une question de progrès : peut-il y aller ? Est-il libre de ses mouvements ? Je pense que c’est le cas. Peut-il atteindre ce niveau de contacts ? Ce n’est pas encore tout à fait le cas ».

Kelly Oubre, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 11 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.4 0.5 0.1 3.8 2016-17 WAS 79 20 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 28 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 * All Teams 69 28 44.5 32.0 77.5 1.0 3.7 4.7 1.2 2.6 1.2 1.5 0.9 15.2 2018-19 * PHX 40 30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9 2018-19 * WAS 29 26 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.5 0.7 2.5 0.9 1.0 0.7 12.9 2019-20 PHX 56 35 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.5 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GOS 55 31 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3 2023-24 PHL 68 30 44.1 31.1 75.0 1.4 3.6 5.0 1.5 2.9 1.1 1.3 0.7 15.4 Total 595 26 43.5 32.7 75.1 1.0 3.5 4.5 1.1 2.6 1.0 1.1 0.5 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.