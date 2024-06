Malgré son entorse du pouce gauche, Luka Doncic était bien sur le terrain face aux Rockets. Les Mavericks partaient de trop loin pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, mais le match comptait pour la saison régulière, et le Slovène n’avait donc pas l’intention de faire l’impasse.

Et avec 41 points à 15/29, 9 rebonds, 9 passes sans aucune balle perdue, on peut dire qu’il a assuré…

« Parfois, nous le prenons pour acquis, et nous ne devrions pas », a expliqué Jason Kidd au sujet de sa star. « Il s’agit pour lui de gagner, mais il se trouve que c’est un triple-double ambulant. »

En progrès en défense

Luka Doncic a fait du Luka Doncic, entre stepbacks et changements de rythme vers le cercle. De quoi constamment piéger la défense des Rockets, d’autant que même lorsqu’il s’est fait contrer par Jalen Green, il a récupéré son rebond pour placer un bras roulé qui pouvait le faire sourire après la rencontre.

« Je vais le rentrer. J’en suis à 2/2 en carrière sur les bras roulés. L’autre, c’était face à la Suède avec l’équipe nationale (de Slovénie). Mais celui-là était meilleur ».

Ce qui est meilleur aussi, pour Luka Doncic, c’est sa défense.

« Je pense que j’ai été très bon défensivement. Je sais que les gens ne vont pas le dire, mais mon équipe le sait, les entraîneurs le savent. Je pense que nous nous améliorons, pas seulement moi, mais aussi l’équipe (de ce côté du terrain). J’en suis content. » Dans quels domaines défensifs se sent-il plus fort ? « Tout : l’énergie, la lecture du jeu, l’intelligence doit être là aussi. Je me sers plus de mes mains et j’ai davantage d’énergie. »