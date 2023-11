Jerami Grant, première option nécessaire pour les Blazers

Au cœur d’une rencontre relativement fermée, à l’échelle des locaux, Jerami Grant a pris feu dans le dernier quart-temps du déplacement des Blazers sur le parquet des Pacers.

Gavé de ballons poste bas, l’ailier de Portland a fait parler ses qualités dos au cercle. Il a multiplié les tirs en cœur de raquette à 3-4 mètres en « fadeaway ». « Le rythme était bon, j’ai réussi quelques tirs, je voulais simplement être agressif », résume le joueur de 29 ans après la rencontre, préférant mettre en avant l’impact de Malcolm Brogdon, auteur du panier de la gagne.

La moitié de ses points en 4e quart-temps

L’ancien joueur des Pistons, des Nuggets ou du Thunder a le propos modeste. Dans le seul quatrième quart-temps, où Portland a fait la différence, il a inscrit 17 points. Sur un total de 34 unités, se rapprochant de la perfection aux tirs (12/18 dont 3/3 de loin et 7/7 aux lancers), 7 rebonds, 3 passes, 3 contres et 40 d’évaluation.

« C’est un bon joueur, il a fait ses preuves ces dernières années. Il prend l’avantage sur des joueurs de plus petite taille sur lui. Quand il a des gars plus grands sur lui, il joue en périphérie. Il sait comment jouer, il a sorti de gros tirs en deuxième mi-temps », vante Myles Turner, qui l’a tout de même contré près du cercle.

Ce match, durant lequel il a symboliquement passé la barre des 8 000 points inscrits en carrière, vient confirmer le gros début de saison de Jerami Grant. Avec plus de 23 points chaque soir, le 39e choix de la Draft 2014 affiche sa meilleure moyenne en carrière, avec 42% de réussite à 3-points, là aussi un record. Fait surprenant, sur ses huit premiers matchs cette saison, il a chaque soir augmenté son quota de points, passant de 13 à 38 unités.

Changer la nature de son jeu

« Je pousse Jerami à tirer davantage car on en a besoin. Il a souvent des opportunités et ce n’est pas dans sa nature de le faire », réclamait Chauncey Billups plus tôt dans le mois. Le coach lâchait même : « C’est presque égoïste de ne pas les prendre parce qu’on en a tellement besoin. »

Un « besoin » directement lié à l’absence prolongée d’Anfernee Simons, fauché par une blessure au pouce dès le premier match de la saison, alors qu’il était pressenti pour devenir la première option de son équipe, après le départ de Damian Lillard. « Il faut être agressif, surtout en l’absence de Ant. On a besoin de beaucoup de points. J’essaie juste d’être agressif et de prendre mes tirs. Ne pas forcer les choses », lâchait Grant à l’époque estimant ne pas « si bien jouer que ça ».

Celui-ci se retrouve propulsé n°1 offensif, devant Shaedon Sharpe, Malcolm Brogdon ou encore Deandre Ayton, comme il l’avait déjà connu lors de son passage à Detroit il y a quelques années. « C’est cool. J’ai fait partie de tellement d’équipes et j’ai joué tellement de rôles différents. J’ai été ce gars-là à Detroit et j’ai été l’autre gars dans presque toutes les autres équipes où je suis passé. Cela ne me dérange pas vraiment. Il faut juste que je me mette dans le bain », affichait-il encore.

Même s’il se doit de changer un peu la nature de son jeu, en étant encouragé dans ce sens par le nouvel arrivant Deandre Ayton, la consigne semble bien passée puisqu’il vient d’enchaîner quatre rencontres de suite à 20 points ou plus.

Jerami Grant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 PHL 65 21 35.2 31.4 59.1 0.8 2.3 3.1 1.2 2.2 0.6 1.3 1.1 6.3 2015-16 PHL 77 27 41.9 24.0 65.8 1.3 3.4 4.7 1.8 2.8 0.7 1.4 1.7 9.7 2016-17 * All Teams 80 19 46.3 37.1 61.2 0.5 2.1 2.6 0.6 1.9 0.4 0.6 1.0 5.5 2016-17 * OKC 78 19 46.9 37.7 61.9 0.5 2.1 2.6 0.6 1.9 0.4 0.5 1.0 5.4 2016-17 * PHL 2 21 35.3 0.0 50.0 0.0 3.0 3.0 0.0 2.5 0.0 1.5 2.0 8.0 2017-18 OKC 81 20 53.5 29.1 67.5 1.1 2.9 3.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.0 8.4 2018-19 OKC 80 33 49.7 39.2 71.0 1.2 4.0 5.2 1.0 2.7 0.8 0.8 1.3 13.6 2019-20 DEN 71 27 47.8 38.9 75.0 0.8 2.7 3.5 1.2 2.2 0.7 0.9 0.8 12.0 2020-21 DET 54 34 42.9 35.0 84.5 0.7 4.0 4.6 2.8 2.3 0.7 2.0 1.1 22.3 2021-22 DET 47 32 42.6 35.8 83.8 0.6 3.5 4.1 2.4 2.3 0.9 1.8 1.0 19.2 2022-23 POR 63 36 47.5 40.1 81.3 0.8 3.7 4.5 2.4 2.4 0.8 1.8 0.8 20.5 2023-24 POR 16 36 43.7 41.0 80.2 0.8 3.1 3.8 2.3 2.2 0.9 2.5 0.8 22.8 Total 634 27 45.5 36.1 73.9 0.9 3.1 4.0 1.5 2.3 0.7 1.2 1.1 12.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.