Le programme de la semaine sur beIN SPORTS

Toujours de belles affiches au programme sur beIN SPORTS, avec déjà 14 rencontres assurées à l’antenne, en attendant la programmation de début décembre, qui sera définie lorsque les quarts de finale de l’In-season tournament seront connus, à partir de ce mardi.

Pour l’heure, les abonnés du diffuseur exclusif de la NBA en France auront le droit d’assister à quelques duels alléchants, comme le Sixers/Lakers de ce lundi, le Thunder/Lakers de jeudi et surtout le Celtics/Sixers de vendredi, sans parler du Clippers/Warriors de samedi soir à un horaire accessible (22 heures).

N’oublions pas non plus les trois matchs de Victor Wembanyama avec les Spurs, contre les Hawks puis chez les Pelicans en back-to-back, ainsi que les retrouvailles entre Sacramento et Golden State, prévues ce mardi. Il y aura également une double dose de NCAA, le tout parsemé du premier affrontement entre Killian Hayes et Bilal Coulibaly, dès ce soir.