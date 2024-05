Pour Marcin Gortat, l’entraînement avec Dwight Howard était un combat quotidien

Marcin Gortat a été invité à ressortir la boîte à souvenirs et à se remémorer ses meilleurs moments passées avec la tunique d’Orlando. Le pivot polonais, aujourd’hui âgé de 39 ans et retraité depuis quatre ans, n’a passé « que » trois saisons et demi en Floride, de 2007 à décembre 2010. Mais c’est sans doute là qu’il a passé ses meilleures années, toutes terminées dans le Top 3 de la conférence Est et avec un « run » jusqu’en finales NBA en 2009.

« Cette équipe était vraiment géniale », a-t-il déclaré. « Je me suis fait beaucoup d’amis. Nous avons tissé des liens pendant des années. Je suis toujours en contact avec 99% des joueurs de cette équipe ».

Marcin Gortat a évolué avec Jameer Nelson, Hedo Turkoglu, Rashard Lewis mais aussi Mike Pietrus, Jason Williams, Vince Carter la saison suivante ou encore Dwight Howard. Et parmi tous ces noms, le pivot a a souligné l’apport du D12 de la grande époque. Au sens propre comme au figuré, c’est celui qui l’a le plus « marqué ».

L’apprentissage à la dure

Le « Polish Hammer » a notamment évoqué les rudes sessions d’entraînement que « Superman » lui imposaient quasi quotidiennement. Pour lui, il y avait un petit côté MMA à devoir se coltiner un tel monstre de puissance !

« Il y a quatre raisons pour lesquelles je suis devenu ce que je suis aujourd’hui : Stan Van Gundy, (ex coach du Magic) Brendan Malone (ex assistant), Joe Rogowski (ancien assistant en charge de la condition physique) et Dwight Howard », a-t-il confié. « Chacun d’entre eux m’a apporté quelque chose. Affronter Dwight tous les jours à l’entraînement sans les coups de sifflet des arbitres, c’était du suicide. On parle du Dwight Howard au meilleur de sa forme, à l’entraînement, sans coups de sifflet. C’était littéralement un combat au corps à corps. C’était comme entrer dans une cage avec une bête. Il fallait avoir une certaine confiance en soi pour faire ça. Je saignais à chaque entraînement. J’avais des lèvres et des dents cassées, des coupures, des égratignures, des piqûres dans les yeux et des tonnes d’ecchymoses. Je me faisais tabasser à chaque entraînement ».

Ces moments parfois délicats qui ont fait son quotidien pendant plus de trois ans auront au moins eu l’avantage de l’aider à se forger, en attaque comme en défense, et lui ont permis de durer pendant 12 ans en NBA ensuite.

Au fil des années, leur association au poste 5 est également devenu l’un des points forts du Magic.

« Il m’a rendu meilleur. Après avoir affronté Dwight Howard, vous pouvez entrer sur le terrain et n’avoir peur de personne. Il n’y avait personne à l’époque qui allait être un match-up plus difficile que Dwight Howard ».