Memphis décroche une enveloppe pour compenser l’absence de Steven Adams

Les Grizzlies ont pris la saison par le mauvais bout avec neuf revers sur leurs onze premiers matchs, mais ils ont des circonstances atténuantes puisque le groupe est frappé par des absences majeures avec la suspension de Ja Morant, et les graves blessures de Brandon Clarke, puis Steven Adams. Mais aussi celles de Santi Aldama et Xavier Tillman. Si l’on excepte Jaren Jackson Jr, c’est quasiment tout le secteur intérieur qui est touché !

Memphis a déjà commencé à remanier son effectif en engageant Bismack Biyombo pour ajuster la rotation au poste 5, et la franchise va pouvoir poursuivre en recrutant un nouveau renfort.

La NBA a autorisé les Grizzlies à utiliser une enveloppe de 6.3 millions de dollars pour recruter un nouvel intérieur, via une « Disabled Player Exception » suite au forfait de son pivot néo-zélandais pour le reste de la saison.

Reste à savoir qui les Grizzlies vont pouvoir récupérer comme renfort à ce stade de la saison, en sachant que cette dérogation concerne uniquement un joueur dans la dernière année de son contrat, ou un « free agent » pour un contrat d’un an. Parmi les pivots encore disponibles, on ne trouve plus grand chose, entre un DeMarcus Cousins, tenté par une pige en Chine, un Dwight Howard qui multiplie les appels du pied pour revenir en NBA ou encore un Nerlens Noel, coupé par Sacramento avant le début du camp d’entraînement.

LEXIQUE

Disabled Player Exception : lorsqu’une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de profiter d’une enveloppe supplémentaire pour recruter un joueur. Cette « dérogation », accordée après une étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé, et de proposer un contrat à son remplaçant pour un montant égal à 50% du salaire du joueur blessé. Avec cette enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par cette exception ne pourra excéder un an, et avec cette enveloppe, on ne peut acquérir qu’un seul joueur.

Steven Adams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 OKC 81 15 50.3 0.0 58.1 1.8 2.4 4.1 0.5 2.5 0.5 0.9 0.7 3.3 2014-15 OKC 70 25 54.4 0.0 50.2 2.8 4.6 7.5 0.9 3.2 0.5 1.4 1.2 7.7 2015-16 OKC 80 25 61.3 0.0 58.2 2.7 3.9 6.7 0.8 2.8 0.5 1.1 1.1 8.0 2016-17 OKC 80 30 57.1 0.0 61.1 3.5 4.2 7.7 1.1 2.4 1.1 1.8 1.0 11.3 2017-18 OKC 76 33 62.9 0.0 55.9 5.1 4.0 9.0 1.2 2.8 1.2 1.7 1.0 13.9 2018-19 OKC 80 33 59.5 0.0 50.0 4.9 4.6 9.5 1.6 2.6 1.5 1.7 1.0 13.9 2019-20 OKC 63 27 59.2 33.3 58.2 3.3 6.0 9.3 2.3 1.9 0.8 1.5 1.1 10.9 2020-21 NOP 58 28 61.4 0.0 44.4 3.7 5.2 8.9 1.9 2.0 0.9 1.3 0.7 7.6 2021-22 MEM 76 26 54.7 0.0 54.3 4.6 5.4 10.0 3.4 2.0 0.9 1.5 0.8 7.0 2022-23 MEM 42 27 59.7 0.0 36.4 5.1 6.5 11.6 2.3 2.3 0.9 1.9 1.1 8.6 2023-24 MEM 1 16 18.2 14.3 66.7 2.0 5.0 7.0 1.0 2.0 1.0 4.0 1.0 7.0 Total 706 27 58.7 6.7 53.6 3.7 4.5 8.2 1.5 2.5 0.9 1.5 1.0 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.