Memphis se cherche des lieutenants pour Desmond Bane

Poil à gratter de la conférence Ouest ces deux dernières saisons, Memphis a vu sa force de nuisance considérablement réduite, par la suspension de Ja Morant avant tout, le départ de Dillon Brooks, mais aussi les soucis physiques avec les blessures longue durée de Brandon Clarke et Steven Adams.

Résultats : les Grizzlies sont bon derniers de leur conférence avec un seul succès en huit matchs. L’effectif de Taylor Jenkins ne manque pas de talent, avec notamment l’arrivée de Marcus Smart et Derrick Rose, mais il a perdu en polyvalence en attaque, et c’est plus que visible en début de saison.

Pour l’instant, c’est Desmond Bane qui hérite des principales responsabilités offensives, et il fait de son mieux. Sauf que la situation se retourne désormais contre lui puisque l’arrière des Grizzlies est de plus en plus ciblé, comme lors du dernier match face à Miami, où il a rendu un piètre 4/16 au tir après s’être coltiné Jimmy Butler. Une situation à laquelle Memphis va devoir remédier, tandis que l’intéressé, lui, essaie de voir le positif.

« C’est très bien pour mon développement. C’est une opportunité que je n’aurais pas eue si Ja était ici et en bonne santé. C’est une opportunité pour moi d’évoluer et de continuer à m’améliorer », a-t-il assuré.

Les shooteurs doivent sortir de leur rôle

Parmi les potentielles options pour le soutenir, il y a d’abord Jaren Jackson Jr, qui a scoré 28 points mercredi mais qui peine encore à s’imposer comme une deuxième option offensive de façon régulière. Les autres alternatives peuvent se situer à l’extérieur, entre Marcus Smart bien sûr mais aussi Luke Kennard.

« Il faut continuer à se battre, à trouver des moyens de donner le ballon à Desmond Bane », a martelé Marcus Smart. « Il va trouver le moyen d’obtenir le ballon et de créer des espaces pour ses coéquipiers. Quand ils sont très haut sur vous, il faut trouver le moyen de se muer en poseur d’écran, de mettre ses coéquipiers en place. Au bout du compte, ça peut t’ouvrir des situations, parce que tu permets aux autres de s’ouvrir au panier ».

Les autres shooteurs doivent également assurer leur rôle de menace extérieure pour peser sur la défense adverse et donc générer de l’espace, mais pas seulement. Il leur faut aussi prendre part à la création.

Luke Kennard va ainsi tâcher d’appliquer les conseils de Marcus Smart, lui qui a réussi un bon premier quart-temps face à Miami avant de disparaître de la circulation. Plutôt que de rester au large à attendre son tour, l’ancien joueur des Clippers va donc mettre davantage les mains dans le cambouis.

« Je me suis surpris à rester un peu à l’écart », a-t-il déclaré. « Pour moi, en tant que shooteur, être un bon poseur d’écran sera la clé lorsqu’ils essaieront de me sortir de nos systèmes offensifs. Je dois donc poser de bons écrans, bouger, couper et être actif. Sur le plan offensif, ça peut créer plus d’espace qu’on ne le pense ».

Ce qui est sûr, c’est que chacun devra en faire un peu plus pour permettre à Memphis de remonter la pente. Car le retour de Ja Morant n’est pas encore pour tout de suite.