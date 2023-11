Affaiblis, les Cavaliers ne font pas le poids face aux Knicks

Les Cavaliers récupèrent Donovan Mitchell mais Darius Garland, Caris LeVert et Jarrett Allen sont absents, et ce n’est forcément pas idéal au moment d’affronter leurs bourreaux des derniers playoffs, les Knicks.

Plus physiques, et globalement plus complets, les hommes de Tom Thibodeau vont en profiter pour prendre rapidement le contrôle du match, et simplement gérer la deuxième mi-temps.

C’est Jalen Brunson qui lance son équipe en début de match, tandis que Donovan Mitchell tente de maintenir les Cavaliers dans le coup. Mais face aux absences, JB Bickerstaff doit vite mobiliser de très jeunes joueurs, comme Emoni Bates et Craig Porter Jr, et les Knicks en profitent pour tranquillement mettre la main sur la partie.

Sans être particulièrement flamboyants, les Knicks peuvent donc facilement se diriger vers la victoire (109-91), en ayant été trop physiques pour des Cavaliers incapables de récolter des lancers-francs ou de mettre des tirs extérieurs. Dans des conditions, difficile d’espérer quelque chose…

Pour Cleveland, qui a perdu trois de ses quatre premiers matchs, il faut espérer que l’infirmerie se vide rapidement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Cavaliers en manque de munitions. Forcément, sans trois joueurs majeurs, ça devient vite très compliqué pour Cleveland, qui ne pouvait pas faire le poids face à des Knicks de leur côté au complet.

– Tom Thibodeau fait jouer tout le monde… sauf Evan Fournier. En contrôle dès la mi-temps, les Knicks ont pu faire tourner tranquillement et Tom Thibodeau a donc donné des minutes à 14 de ses 15 joueurs présents sur la feuille de match. Seul Evan Fournier n’a pas eu le droit de se lever du banc…

TOPS/FLOPS

✅ L’impact physique des Knicks. Plutôt que tel ou tel joueur, même si on pourrait mettre en avant les prestations de Jalen Brunson ou Immanuel Quickley, c’est l’impact physique de New York qui nous a marqués sur ce match. De quoi obtenir deux fois plus de lancers-francs et de limiter les points de Cleveland sous le cercle.

⛔️ Evan Mobley. Sur ce point, la prestation d’Evan Mobley est assez symptomatique. En l’absence de Darius Garland, Caris LeVert et Jarrett Allen, les Cavaliers attendaient forcément beaucoup plus de lui en attaque, mais l’intérieur n’a pas pesé (6 points à 3/9 au tir, 12 rebonds, 5 passes et le pire +/- de la rencontre à -19), constamment gêné par la taille de Mitchell Robinson et Isaiah Hartenstein, qui l’ont tenu éloigné du cercle.

⛔️ L’adresse extérieur des Cavaliers. Max Strus avait commencé avec les Cavaliers par un feu d’artifice mais, cette nuit, il n’a pas trouvé la mire de loin (1/7). Mais il n’est pas le seul puisque Dean Wade (0/4) et Donovan Mitchell (0/3) ont aussi été maladroits. Un 10/38 de loin qui n’a pas aidé les affaires de Cleveland…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.