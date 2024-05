Carmelo Anthony va intégrer le Hall of Fame de New York

Carmelo Anthony bientôt membre du Hall of Fame… de New York. L’ancien des Knicks sera, selon le New York Post, la principale tête d’affiche de la promotion 2024. De quoi récompenser la carrière de « Melo », marquée notamment par les sept saisons à New York, avec autant de sélections All-Star, du natif de Brooklyn, durant laquelle il a tourné à près de 25 points de moyenne.

Un mandat new-yorkais marqué par trois qualifications en playoffs, mais une seule demi-finale de conférence, en 2013. Âgé de 39 ans, le 9e meilleur scoreur de la ligue a annoncé sa retraite en mai dernier, après avoir beaucoup navigué suite à son départ des Knicks (Thunder, Rockets, Blazers et Lakers).

Membre de la liste des 75 meilleurs joueurs de l’histoire, il compte 10 sélections All-Star au total, 6 sélections All-NBA et un titre de meilleur scoreur de la ligue (2013). De quoi lui permettre, avec son titre NCAA (2003) et ses trois médailles d’or aux Jeux olympiques (2008, 2012 et 2016) d’intégrer prochainement le « vrai » Hall of Fame. Selon le site Basketball Reference, il a 98.4% de chances d’y être intronisé.

Carmelo Anthony accompagné de Mike Malone

En attendant, il va intégrer l’institution locale qui est relancée après plusieurs années d’inactivité en raison du décès de ses fondateurs. Le Hall of Fame de New York est désormais présidé par Nate « Tiny » Archibald.

Carmelo Anthony sera notamment accompagné de la légende du streetball, Joe Hammond, et de l’ancienne joueuse WNBA Tina Charles qui a brillé avec le New York Liberty. Le coach des Nuggets Mike Malone, natif du Queens, sera également distingué avec un prix spécial.

La cérémonie devrait avoir lieu l’été prochain, au New York Athletic Club de Manhattan. La première promotion du panthéon new-yorkais, en 1990, comptait du très beau monde avec Red Auerbach, Bob Cousy ou Kareem Abdul-Jabbar. La dernière classe du genre, celle de 2017, avait notamment permis d’introniser Lamar Odom.