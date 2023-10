Jalen Green pense qu’il va exploser cette saison

Avec leur recrutement ambitieux, les Rockets veulent retrouver les playoffs. Les arrivées de Dillon Brooks, Fred VanVleet et Jeff Green doivent changer le visage de cette équipe abonnée aux dernières places depuis trois saisons. Pour ça, ils devront être aidés par les jeunes du groupe, Jalen Green en tête.

L’arrière a réalisé une deuxième saison à 22.1 points de moyenne, sans permettre à Houston de devenir plus compétitif. Et si c’était pour cette saison, entre ses progrès individuels et les renforts qui arrivent ?

« J’ai l’impression que je vais être au All-Star Game cette saison, que cela va arriver cette année », assure-t-il à Stadium, avant de revenir à sa priorité, déjà évoquée. « Si on gagne, tout va se mettre en place. J’ai des objectifs individuels, mais le plus important, c’est de gagner. »

Avant la signature de Fred VanVleet, la rumeur autour de James Harden a été insistante du côté de Houston. Pour le faire venir, comme il restait au MVP 2018 une année de contrat (en option), il aurait fallu monter un transfert et c’est là que le nom de Jalen Green est sorti dans les rumeurs. Une source de motivation pour le jeune joueur.

« Il y avait beaucoup de discussions autour de tout ça », remarque-t-il. « Je pense que les Rockets croient en moi, ils l’ont montré à de nombreuses reprises. Mais oui, mon nom a été lancé ici ou là. J’ai pris des captures d’écran, pour me motiver. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Rien n’est sûr ni garanti. Il y a toujours une bonne raison d’être motivé, de continuer de travailler, peu importe sa situation. »

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 32 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 Total 143 33 42.0 34.0 79.0 0.5 3.0 3.6 3.2 1.6 0.7 2.3 0.3 19.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.