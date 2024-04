Jase Richardson va suivre les traces de son père à Michigan State

C’est encore un gros coup pour Michigan State ! Après avoir déjà mis la main sur deux prospects issus du Top 100 du pays dressé par ESPN, Kur Teng (#39) et Jesse McCullough (#98), c’est Jase Richardson, le fils de Jason, qui s’est engagé pour l’université d’East Lansing.

Arrière comme son père, Jase Richardson, issu de la Christopher Colombus High Schhool (Floride), est classé 6e meilleur arrière du pays et 28e meilleur joueur de la classe 2024, tous postes confondus. Il a notamment refusé Alabama et Cincinnati pour rejoindre l’alma mater de son paternel…

« Dès que j’ai posé le pied sur le campus pour ma visite officielle, j’ai ressenti une véritable connexion avec les joueurs et les entraîneurs. J’avais l’impression d’être dans une famille », a-t-il déclaré à ESPN. « Je me souviens de ma première visite à Michigan State, j’avais sept ans. C’était une réunion pour fêter le titre national (de 2000) ».

Jason Richardson a écrit l’une des plus belles pages de l’histoire de MSU lors de son passage de 1999 à 2001 avec donc un titre de champion universitaire en 2000, le dernier remporté par les Spartans. Un titre acquis sous les ordres de Tom Izzo, toujours en poste, qui s’apprête donc à récupérer le fiston plus de vingt ans après.

« Coach Izzo est une personne authentique », a-t-il ajouté. « Il vous dit ce que vous avez besoin d’entendre. Il est réaliste. Nous avons établi une connexion et une confiance. Mais ce qui est plus important encore, c’est qu’il m’a dit que même si mon père n’était pas passé par Michigan State, il aurait quand même voulu me recruter. C’était très important pour moi. Il m’a raconté des histoires sur mon père. Il m’a dit qu’il avait cassé deux machines de tir en une saison parce qu’il les utilisait beaucoup. Il m’a dit que mon père lui devait encore une machine ».

Arrière complet, le gaucher s’est récemment illustré dans l’équipe de Paul George au sein du circuit Nike EYBL, un tournoi estival réservé aux meilleurs lycéens du pays, tournant à 16.5 points, 4.3 rebonds et 3.8 passes.