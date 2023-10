Avec Usman Garuba, les Warriors ont un « Baby Draymond »

Les Warriors vont-ils relancer Usman Garuba ? Même le lancer, tout simplement, car l’Espagnol a patiné à Houston pendant deux saisons, notamment parce qu’il a été blessé au poignet lors de sa première année en NBA, et parce que les Rockets étaient très jeunes, inexpérimentés et très faibles.

Il n’en reste pas moins qu’il a été coupé par le Thunder cet été, après son transfert, et qu’il a rejoint Golden State seulement avec un « two-way contrat » en poche. L’intérieur de 21 ans doit donc faire ses preuves.

Se retrouver dans une équipe aussi compétitive et avec des joueurs aussi expérimentés et décorés, c’est idéal pour progresser. Surtout que Usman Garuba a longtemps étudié deux de ses nouveaux coéquipiers, quand il était dans le Texas : Draymond Green et Kevon Looney.

« C’est presque trop beau pour être vrai », livre-t-il en observant ces deux joueurs à l’entraînement. « Les quelques fois où je l’ai affronté, je savais qu’il était capable de prendre des rebonds, notamment offensifs », poursuit le pivot des Warriors. « On parle beaucoup du rebond pendant notre training camp et il peut se montrer dans ce domaine. C’est aussi un intérieur de plus qui peut défendre sur plusieurs postes. »

Une version 2.0 de Draymond Green ?

La comparaison avec Draymond Green n’est pas sans intérêt. Les deux joueurs ont des profils physiques similaires, étant des petits intérieurs (104 kilos chacun quand Usman Garuba mesure 2m03, et Draymond Green 1m98), et certains joueurs de Golden State n’ont pas hésité à qualifier l’Espagnol de « Baby Draymond ».

« Garuba a toujours eu un petit quelque chose de Draymond dans son jeu, ou de Looney », assure Steve Kerr. « Il n’est pas nécessairement le plus athlétique, mais il est intelligent. C’est bon passeur, un bon joueur pour faire du main-à-main après un dribble. Excellent défenseur aussi. C’est un joueur très intéressant. »

Devenir une version plus grande de Draymond Green, même moins aboutie, serait une excellente chose pour Usman Garuba, qui pourrait alors sûrement garder sa place en NBA.

Cette expérience à Golden State étant peut-être sa dernière chance de convaincre. « Si on travaille dur, qu’on fait ce qu’il y a faire, les choses finissent par s’arranger », conclut-il.

Usman Garuba Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 24 10 43.2 25.0 71.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.2 0.4 0.3 0.5 2.0 2022-23 HOU 75 13 48.6 40.7 61.7 1.6 2.5 4.1 0.9 1.8 0.6 0.6 0.4 3.0 Total 99 12 47.5 36.7 63.0 1.4 2.5 3.9 0.8 1.7 0.6 0.5 0.4 2.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.