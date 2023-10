Faits divers | Le prospect Mikey Williams bientôt jugé

Du nouveau dans le feuilleton Mikey Williams, ce phénomène de lycée signé par Puma et recruté par l’université de Memphis, mais arrêté en avril dernier alors qu’il est suspecté d’avoir tiré sur un véhicule abritant cinq personnes qui sortaient de chez lui. La police du comté de San Diego avait relevé des impacts de balle sur le véhicule, sans que personne ne soit toutefois blessé.

Six mois plus tard, on apprend en tout cas que le meneur de maintenant 19 ans, sous le coup de six chefs d’accusation, sera jugé le 24 octobre prochain, après avoir déjà plaidé non-coupable par visioconférence en avril. Il encourt jusqu’à 28 ans de prison s’il est reconnu coupable de toutes ses accusations. Autant dire que son avenir dans le basket est plus incertain que jamais avec cette affaire d’armes à feu…

Rapidement libéré sous caution (50 000 dollars), Mikey Williams suit aujourd’hui ses cours universitaires en ligne et il se trouve toujours dans l’effectif de Memphis, même s’il n’a pas accès aux installations de l’équipe et que rien ne sera décidé à son sujet avant la fin de son procès.

Pour info, la saison NCAA des Tigers s’ouvrira le 6 novembre et ils ont repris l’entraînement depuis fin septembre.