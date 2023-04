Le prospect Mikey Williams arrêté par la police !

Décidément, les stars de basket liées à Memphis ont de gros problèmes avec les armes à feu… Après Ja Morant, c’est au tour de Mikey Williams de se faire hélas remarquer, et c’est encore plus grave puisque la future recrue de l’université de Memphis s’est fait interpeller chez lui jeudi. Libéré dès le lendemain contre une caution de 50 000 dollars, cette star des lycées et des réseaux sociaux passera devant le tribunal le 20 avril prochain.

Âgé de 18 ans, Mikey Williams est sous le coup de cinq chefs d’accusation, dont celui « d’agression contre autrui avec une arme à feu« , et il est passible d’une peine maximale de quatre ans de prison. Selon le rapport de police, il aurait tiré en direction d’une voiture qui quittait son domicile, et dans laquelle se trouvaient cinq personnes. La police a relevé des impacts de balle sur le véhicule sans que personne ne soit toutefois blessé.

Selon son avocat, « cette altercation a été déclenchée par plusieurs personnes non invitées qui sont entrées dans la maison et ont causé des troubles. Au cours de cette altercation, des coups de feu ont été tirés, et M. Williams correspondrait à la description du tireur. Un mandat de perquisition a donc été exécuté et M. Williams a été arrêté. Il a versé une caution et attend avec impatience de répondre à toutes les accusations portées contre lui ».

Pour sa part, la direction de l’université de Memphis a annoncé qu’elle était au courant de l’arrestation, et qu’elle récoltait davantage d’informations avant de statuer.