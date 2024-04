Une Trae 3 chauffée à blanc

Adidas continue de préparer le terrain en vue de la reprise de la saison régulière avec de nouveaux coloris pour la Trae 3 dont ce « Game is Yours » d’ores et déjà disponible en France. C’est le troisième après le « From The Ground » et le « Atlanta 96 », en clin d’oeil aux Jeux Olympiques de 1996 organisés à Atlanta.

Ce dernier est sans doute le plus classique des trois puisque il est intégralement paré de teintes de blanc, un poil plus foncé à la base de la tige et pour faire ressortir les trois bandes au niveau de l’empeigne.

La paire est actuellement à la vente sur Basket4ballers pour le prix de 150 euros.