L’énergie communicative de Russell Westbrook

Russell Westbrook n’est pas venu les mains vides. Pour la reprise, le meneur de jeu des Clippers a ainsi acheté à chacun de ses coéquipiers, même ceux seulement invités pour le training camp, un iPhone 15 Pro Max. Un joli cadeau à 1 200 dollars pièce pour le modèle standard.

De plus, lors des rencontres entre joueurs cet été, notamment une à Las Vegas pendant un week-end, l’ancien du Thunder a donné des consignes claires : obligation d’assister aux repas et aux entraînements.

« C’est tout Russ », lance Amir Coffey pour le Los Angeles Times. « C’était sincère », poursuit Terance Mann. « Il l’a déjà fait par le passé, pour rassembler tout le monde. »

Prendre la parole laissée par Kawhi Leonard

Russell Westbrook prend ici une place peu occupée dans le vestiaire des Clippers. Les forts joueurs ne manquent pas – Kawhi Leonard et Paul George évidemment – mais ils sont assez discrets. L’enthousiasme et l’énergie du MVP 2017 sont donc précieux et communicatifs.

« J’ai gagné le titre à Toronto avec Leonard et il n’est pas le plus bavard. Il se montre avec son jeu », se souvient Norman Powell. « Avoir des joueurs comme Kyle Lowry ou Fred VanVleet, des éléments qui parlent, qui n’hésitent pas à le faire, c’était important pour nous. Et concernant Westbrook, son approche, sa personnalité et son esprit de compétition ont vraiment déteint sur l’équipe. On l’a vu dès le premier jour. On a besoin de ça. C’est un gars qui va dire ce qu’il pense, qui va responsabiliser tout le monde et qui va élever le groupe. »

Paul George, qui voulait absolument recruter son ancien coéquipier d’Oklahoma City la saison passée à Los Angeles et s’est réjoui de sa prolongation estivale, le confirme.

« Il a toujours cette énergie. Dès lors, qui suis-je pour dire que je suis fatigué ? Dès qu’il est sur le terrain, il change l’état d’esprit. Il apporte cela à notre équipe. C’est sa valeur ajoutée et c’est pourquoi je désirais vraiment qu’il reste. Ces qualités se retrouvent en dehors du terrain aussi, et c’est contagieux. La façon avec laquelle il met l’accent sur la camaraderie au sein de l’équipe, sur le leadership, c’est essentiel. »

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.2 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.2 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.9 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.8 2.1 4.4 0.2 28.2 2015-16 OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.4 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 2.0 4.5 0.5 23.0 2019-20 HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.3 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.6 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 Total 1094 34 43.8 30.5 77.8 1.6 5.7 7.3 8.4 2.6 1.6 4.1 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.