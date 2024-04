Deandre Ayton a l’impression d’être à nouveau drafté

Numéro 1 de la Draft 2018, Deandre Ayton n’aura finalement joué que cinq saisons, avec une finale NBA comme point d’orgue. Après une saison en demi-teinte, le Bahamien réclamait un changement d’air, et le voilà à Portland où il fait figure de « franchise player » et de leader pour épauler les jeunes talents que sont Anfernee Simons, Scoot Henderson et Shaedon Sharpe.

Samedi, l’ancien pivot des Suns a d’ailleurs visité les installations, et il a eu l’impression de revenir cinq ans en arrière. « C’est tellement magnifique ! J’ai l’impression d’être tout juste drafté » confie-t-il dans une vidéo partagée par les Blazers. « Je suis tellement heureux et très honoré d’être ici. Je suis impatient qu’on commence ensemble les gars ! »

A ses côtés, Toumani Camara. Lui est un vrai rookie. Le Belge bénéficiera sans doute de davantage de temps de jeu à Portland, dans un effectif en reconstruction où tout le monde aura sa chance cette saison.