Kevon Looney veut (enfin) dépasser les 10 rebonds de moyenne

Ayant joué l’ensemble des 82 matchs, Kevon Looney est le joueur qui a récupéré le plus de rebonds offensifs lors de la dernière saison régulière, avec 274 prises en attaque. Soit autant de munitions supplémentaires pour Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et compagnie.

Le pivot de Golden State a ainsi réalisé sa meilleure campagne en carrière, avec 7.0 points et 9.3 rebonds de moyenne. Son but pour la prochaine campagne ? Faire encore mieux, évidemment.

« Je veux encore être premier au niveau du total des rebonds offensifs » explique-t-il ainsi. « Si je peux aussi être le premier à la moyenne (avec 3.3 prises offensives par match, Kevon Looney était derrière Mitchel Robinson, Clint Capela et Jalen Duren), ce serait super. Je veux aussi tourner à plus de 10 rebonds de moyenne cette saison. Je veux être le leader de la ligue aux rebonds. Mais bon, on ne sait jamais combien de minutes on va jouer. Et si les autres jouent 35 minutes, c’est difficile de dominer la ligue aux rebonds. »

Kevon Looney jouera-t-il plus que la saison dernière, dans laquelle il était sur le terrain 23.9 minutes en moyenne ? La réponse est dans les mains de Steve Kerr, qui l’adore et ne veut pas le sacrifier, mais qui se sert également beaucoup du « small ball » avec Draymond Green en pivot, et qui doit trouver du temps de jeu pour Chris Paul.

« Je veux au moins dépasser les 10 rebonds par match » continue le joueur de 27 ans. « Ce serait la première fois que j’attendrais les 10 rebonds de moyenne en NBA. Donc c’est vraiment ma priorité ».

Et sa deuxième priorité individuelle ? Disputer à nouveau les 82 rencontres de la saison régulière.

« Evidemment. C’est quelque chose que je veux continuer de faire. Je suis fier d’être présent à chaque match et de prendre soin de mon corps après avoir manqué tant de matchs au début de ma carrière. Je veux continuer sur ma lancée. J’aborde toujours la saison en me disant que je ne vais pas laisser l’entraîneur ou le staff penser que je suis blessé et que je vais forcer les choses et jouer les superhéros. Mais c’est vraiment mon objectif. Je suis en phase avec mon corps donc je pense que c’est un objectif réalisable. »

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GOS 5 4 57.1 50.0 0.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GOS 53 8 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.6 1.2 0.3 0.3 0.3 2.6 2017-18 GOS 66 14 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.9 4.1 2018-19 GOS 80 19 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.3 2019-20 GOS 20 13 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GOS 61 19 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GOS 82 21 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GOS 82 24 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.6 0.6 7.1 Total 449 18 58.2 16.9 60.6 2.1 3.5 5.6 1.6 2.2 0.5 0.6 0.6 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.