Seth Curry, la super pioche des Mavs ?

Quels ont été les plus beaux coups de l’intersaison ? Avec la prolongation de Kyrie Irving, les arrivées de Grant Williams, en provenance de Boston, de Richaun Holmes, sorti de la rotation à Sacramento, mais aussi le retour de Seth Curry, Dallas figure en bonne place parmi les formations les plus inspirées de l’été.

Pour JJ Redick, le plus joli coup de l’été a été réalisé par les Mavs, lorsqu’ils ont réussi à rapatrier Seth Curry. Le consultant a expliqué que si le petit frère de Steph Curry était un peu moins en vue avec les Nets la saison passée, c’est simplement parce qu’il n’a pas pu faire la préparation dans sa globalité. Sa cote a un peu baissé sur le marché, et c’est la franchise texane qui en a profité.

« Seth a été opéré de la cheville en mai 2022, alors qu’il sortait de la meilleure saison de sa carrière. Il avait une moyenne de 15 points par match à Philadelphie, puis d’un peu moins de 15 points par match sur les 19 matchs qu’il a joués à Brooklyn après le trade », a-t-il rappelé. « Il s’est fait opérer de la cheville, il est revenu alors que la saison avait déjà commencé, ce qui est toujours difficile, de ne pas avoir la routine normale, le camp d’entraînement, le début de la saison, la pré-saison, tout ça. Il a fait une bonne saison. Le nombre de minutes a diminué. Mais je pense qu’il n’a jamais été vraiment lui-même ».

Le profil pour briller aux côtés de la paire Doncic-Irving

JJ Redick a d’ailleurs mis en avant les qualités de tir intactes de Seth Curry, et voit le vétéran trouver une place de choix au sein de l’attaque de Dallas, où la paire Doncic-Irving va focaliser l’attention.

« La saison dernière, il a tout de même mis 40.5% de ses tirs à 3-points. La raison pour laquelle j’aime son retour, c’est que la dernière fois qu’il était à Dallas, en 19/20, il a tourné à 45.2% d’adresse pour un peu plus de 12 points par match. Il est monté à 48.1% sur du « catch-and-shoot ». Quand vous pensez à la façon dont cette attaque va fonctionner, principalement autour du pick-and-roll et de l’isolation, ce que font Kyrie et Luka, le fait qu’il soit l’un de vos tireurs d’élite, ils vont trouver des façons de l’utiliser ».

Pour JJ Redick, c’est l’ADN offensif que Dallas doit retrouver dans l’optique de faire au moins aussi bien qu’en 2022, lorsque les Mavericks avaient atteint la finale de conférence.

« Je ne sais pas si Curry sera titulaire, mais je pense qu’il va aider cette équipe. Il y a deux ans, quand Dallas a atteint la finale de la Conférence Ouest, c’était principalement grâce à des défenseurs polyvalents et à du tir extérieur. Ils ont eu des séries incroyables en termes de pourcentage de réussite au tir, mais ont terminé 8e sur l’adresse à 3-points. Il y aura une volonté de donner le ballon à Luka et Kyrie, tandis que tout le monde étirera le jeu. Seth correspondra parfaitement à cette équipe ».

Seth Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 * All Teams 2 7 33.3 100.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.5 2013-14 * CLE 1 9 33.3 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 2013-14 * MEM 1 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2014-15 PHX 2 4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2015-16 SAC 44 16 45.5 45.0 83.3 0.2 1.2 1.4 1.5 0.9 0.5 0.8 0.1 6.8 2016-17 DAL 70 29 48.1 42.5 85.0 0.4 2.2 2.6 2.7 1.8 1.1 1.3 0.1 12.8 2018-19 POR 74 19 45.6 45.0 84.6 0.4 1.3 1.6 0.9 1.3 0.5 0.8 0.2 7.9 2019-20 DAL 64 25 49.5 45.2 82.5 0.4 1.8 2.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 12.4 2020-21 PHL 57 29 46.7 45.0 89.6 0.2 2.2 2.4 2.7 1.7 0.8 1.1 0.1 12.5 2021-22 * All Teams 64 33 48.7 42.2 87.2 0.3 2.8 3.1 3.6 2.3 0.8 1.7 0.2 15.0 2021-22 * PHL 45 35 48.5 40.0 87.7 0.4 3.0 3.4 4.0 2.2 0.8 1.9 0.2 15.0 2021-22 * BRK 19 30 49.3 46.8 85.7 0.2 2.4 2.6 2.6 2.5 0.9 1.3 0.2 15.0 2022-23 BRK 61 20 46.3 40.5 92.7 0.2 1.4 1.6 1.6 1.6 0.6 0.8 0.1 9.2 Total 438 24 47.5 43.5 86.2 0.3 1.9 2.2 2.1 1.6 0.7 1.1 0.1 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.