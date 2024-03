Taj Gibson rempile à Washington

L’heure de la retraite n’a pas encore sonné pour Taj Gibson, car ESPN indique qu’il a paraphé un contrat d’un an, au minimum salarial (soit 3.2 millions de dollars), avec les Wizards.

À 38 ans, il s’agira de la 15e saison NBA de cet intérieur qui jouait déjà à Washington la saison dernière (3.4 points, 1.9 rebond sur 49 matchs et 10 minutes de moyenne). Vétéran confirmé, il encadrera de nouveau les jeunes de la franchise de la capitale, tels Bilal Coulibaly, Johnny Davis, Ryan Rollins, Patrick Baldwin Jr, Deni Avdija, Corey Kispert, Daniel Gafford ou Jordan Poole.

Passé auparavant par Chicago, Oklahoma City, Minnesota et New York, le très expérimenté Taj Gibson affiche des statistiques de 8.7 points, 5.9 rebonds et 1.0 contre en près de 1 000 matchs NBA.

Taj Gibson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 CHI 82 27 49.4 0.0 64.6 2.8 4.7 7.5 0.9 3.4 0.6 1.4 1.3 9.0 2010-11 CHI 80 22 46.6 12.5 67.6 2.0 3.7 5.7 0.7 2.5 0.5 0.9 1.3 7.1 2011-12 CHI 63 20 49.5 0.0 62.2 2.1 3.1 5.3 0.8 2.1 0.4 1.0 1.3 7.7 2012-13 CHI 65 23 48.5 0.0 67.9 1.9 3.4 5.3 0.9 2.6 0.4 1.2 1.4 8.0 2013-14 CHI 82 29 47.9 0.0 75.1 2.4 4.4 6.8 1.1 2.5 0.5 1.8 1.4 13.0 2014-15 CHI 62 27 50.2 0.0 71.7 2.6 3.8 6.4 1.2 2.6 0.6 1.2 1.2 10.3 2015-16 CHI 73 27 52.5 0.0 69.2 2.8 4.1 6.9 1.5 2.5 0.6 1.1 1.1 8.6 2016-17 * All Teams 78 26 51.5 23.1 71.5 2.0 4.2 6.2 0.9 2.1 0.5 1.4 0.8 10.9 2016-17 * CHI 55 27 52.1 16.7 71.4 2.2 4.8 7.0 1.1 2.2 0.5 1.4 0.9 11.6 2016-17 * OKC 23 21 49.7 100.0 71.8 1.7 2.8 4.5 0.6 1.7 0.6 1.2 0.7 9.0 2017-18 MIN 82 33 57.7 20.0 76.8 2.4 4.8 7.1 1.2 2.7 0.8 1.1 0.7 12.2 2018-19 MIN 70 24 56.6 32.4 75.7 2.5 4.1 6.5 1.2 2.7 0.8 1.0 0.6 10.8 2019-20 NYK 62 17 58.4 28.6 73.2 1.8 2.5 4.3 0.8 2.0 0.4 0.8 0.5 6.1 2020-21 NYK 45 21 62.7 20.0 72.7 2.2 3.4 5.6 0.8 2.2 0.7 0.5 1.1 5.4 2021-22 NYK 52 18 51.8 39.5 80.8 1.7 2.7 4.4 0.6 2.6 0.4 0.5 0.8 4.4 2022-23 WAS 49 10 52.0 33.3 71.4 0.7 1.2 1.9 0.7 1.7 0.3 0.5 0.2 3.4 2023-24 * All Teams 17 10 32.0 12.5 100.0 0.6 1.2 1.8 0.5 1.7 0.2 0.3 0.4 1.1 2023-24 * NYK 16 10 30.4 0.0 100.0 0.6 1.1 1.8 0.6 1.8 0.1 0.3 0.4 1.0 2023-24 * DET 1 11 50.0 50.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 Total 962 24 51.7 26.1 71.3 2.2 3.7 5.8 1.0 2.5 0.5 1.1 1.0 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.