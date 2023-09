Les Lakers prolongent déjà Jarred Vanderbilt

La « free agency » des Lakers frôle la perfection, et ça se confirme avec l’annonce de la prolongation de contrat de Jarred Vanderbilt. Arrivé en cours de saison, l’ancien intérieur des Wolves et du Jazz a paraphé un contrat de 48 millions de dollars sur quatre ans, The Athletic précise que ce contrat est totalement garanti, avec une « player option » avant la 4e saison. Cette prolongation débutera à la fin de la prochaine saison.

Dès son arrivée, en février, Jarred Vanderbilt s’est immédiatement fait remarquer par son abattage et sa complémentarité avec Anthony Davis. Un joueur de devoir, idéal aux côtés de gros attaquants avec D’Angelo Russell, Austin Reaves, LeBron James et donc Anthony Davis.

Grosse concurrence sous les panneaux

Avec cette prolongation de contrat, les Lakers verrouillent l’avenir de leurs plus jeunes talents puisque Rui Hachimura, D’Angelo Russell et Austin Reaves avaient déjà prolongé au début de l’été.

Pour Jarred Vanderbilt, la concurrence sera plus rude que la saison passée puisque les Lakers envisagent de faire jouer Davis en 4 suite aux arrivées de Christian Wood et Jaxson Hayes.

Jarred Vanderbilt Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DEN 17 4 47.4 0.0 60.0 0.4 0.9 1.4 0.2 0.5 0.4 0.5 0.1 1.4 2019-20 * All Teams 11 4 62.5 0.0 100.0 0.3 0.6 0.8 0.2 0.6 0.3 0.6 0.1 1.1 2019-20 * DEN 9 5 71.4 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 0.2 0.7 0.3 0.8 0.1 1.1 2019-20 * MIN 2 3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2020-21 MIN 64 18 60.6 20.0 55.9 1.8 3.9 5.8 1.2 1.9 1.0 0.8 0.7 5.4 2021-22 MIN 74 25 58.7 14.3 65.6 2.9 5.5 8.4 1.3 2.5 1.3 1.0 0.6 6.9 2022-23 * All Teams 78 24 54.8 32.2 69.1 2.2 5.3 7.5 2.4 2.4 1.1 1.2 0.3 7.9 2022-23 * UTH 52 24 55.6 33.3 65.7 2.3 5.5 7.9 2.7 2.6 1.0 1.3 0.3 8.3 2022-23 * LAL 26 24 52.9 30.3 78.4 1.9 4.8 6.7 1.6 2.2 1.2 1.1 0.2 7.2 Total 244 21 57.3 28.8 64.3 2.1 4.5 6.6 1.5 2.1 1.1 1.0 0.5 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.