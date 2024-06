Les résultats des Kings ont fini de convaincre Sasha Vezenkov

Après des années à briller en Europe, Sasha Vezenkov, drafté en 2017, a pris la décision, moyennant un contrat de 20 millions de dollars sur trois ans, de rejoindre les Kings et la NBA cet été.

Mais pourquoi donc faire ce grand bond en 2023 et pas avant ?

« J’aime gagner des matches et cela a aidé dans ma décision », explique-t-il lors de sa présentation. « On l’a vu, les Kings ont été fantastiques la saison passée, en jouant un superbe basket. Mais le plus important, c’est qu’ils ont gagné des matches. Je n’ai pas vu tous les matches, mais certains, et ça m’a vraiment aidé. »

Monte McNair, le GM, et Mike Brown, le coach, ont aussi régulièrement approché le MVP 2023 de l’Euroligue dans le courant de la saison dernière pour le convaincre de venir en NBA.

« On avait ses droits depuis deux ans mais cela reste une grosse décision pour lui », rappelle Monte McNair. « L’idée, quand on allait le voir, c’était de nouer une relation. S’il avait la NBA dans un coin de sa tête, je voulais lui montrer que cela pouvait être un bon endroit pour lui. Et une bonne chose pour nous aussi, car on sait que c’est un grand joueur, qu’il peut coller à notre équipe. »

Franchir l’Atlantique, c’est évidemment un grand moment pour un joueur européen, donc pour Sasha Vezenkov (28 ans), qui arrive avec ambition aux États-Unis.

« C’est un changement important pour moi, pour ma famille, ma compagne, mes amis, les gens qui m’ont soutenu. Tout le monde m’a aidé dans cette décision. Tous les membres de la franchise, de Monte McNair aux joueurs, en passant par le staff, m’ont aidé. Ils ont tout fait pour que je me sente chez moi. Même si je ne suis là que depuis quelques jours, c’est comme si j’avais une nouvelle famille. »