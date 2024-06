Le Jazz donne encore une chance à Romeo Langford

Le Jazz a bouclé son effectif pour le « training camp » avec trois signatures supplémentaires. Ou plutôt des invitations, et il s’agit de Taevion Kinsey, de Romeo Langford, et du pivot Nick Ongenda.

Le premier est un arrière qui vient de sortir de Marshall, et ses 22.1 points, 4.9 rebonds et 5.4 passes de moyenne lui avaient permis de remporter le trophée de Player of the Year de la Sun Belt. Il était dans l’effectif du Jazz dans les Summer Leagues de Salt Lake City et de Las Vegas.

Le second est le plus connu des trois puisqu’il est en NBA depuis quatre ans après avoir été drafté en 14e position par les Celtics en 2019. Il reste même sur sa meilleure saison en carrière avec 6.9 points à 47% aux tirs, du côté des Spurs.

Quant à Ongenda, c’est un intérieur canadien qui sort de DePaul. Comme Kinsey, il a participé aux Summer Leagues de Salt Lake City et de Las Vegas.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.