Visé par une enquête de la NBA, l’arbitre Eric Lewis prend sa retraite

Fin mai, la NBA décidait d’ouvrir une enquête à l’encontre d’Eric Lewis, cet arbitre de 52 ans accusé depuis des années d’être fan des Celtics et donc de détester les Lakers. Trois mois plus tard, la NBA annonce que le principal intéressé a choisi de… prendre sa retraite, ce qui signifie qu’elle n’enquêtera plus sur ses agissements médiatiques.

Pour rappel, si une enquête a été ouverte à l’encontre de cet officiel, c’est parce que des internautes ont remarqué qu’un compte Twitter depuis supprimé (@CuttliffBlair) le défendait sans relâche face aux critiques. Pour beaucoup, c’est tout simplement parce que c’est Eric Lewis himself qui se cachait derrière…

D’autant que les cinq abonnements du compte étaient tous liés à la NBA et ses arbitres, ainsi qu’à l’équipe féminine de l’université George Mason, entraînée par Vanessa Blair-Lewis… femme d’Eric.

Avant de disparaître, @CuttliffBlair avait pris le temps d’écrire que celui qui en était le détenteur n’était autre que Mark Lewis, frère aîné d’Eric. « Je suis désolé d’avoir mis E (Eric) dans cette situation, mais ce n’est pas le Watergate. Vous avez raison, le compte sera supprimé. Twitter ne devrait pas être aussi vindicatif. »

En 19 ans d’arbitrage NBA, Eric Lewis a arbitré 1 098 matchs de saison régulière et 82 matchs de playoffs (dont six des Finals 2019, 2020 et 2021).