Décès de Ludovic Vaty (1988-2023)

Plongé dans le coma après un arrêt cardiaque survenu lors d’un entraînement avec son club du TOAC (Nationale 2), Ludovic est décédé vendredi à l’âge de 34 ans. L’ancien international avait mis un terme à sa carrière professionnelle après que les médecins lui avaient décelé une pathologie cardiaque. C’était il y a 10 ans alors que Vaty était l’un des plus grands espoirs du basket français, au point d’être pré-sélectionné pour l’EuroBasket 2009 la Coupe du monde 2010 et les Jeux olympiques 2012.

« Comme tout le reste du groupe France, j’ai été particulièrement choqué d’apprendre cette terrible nouvelle. Ludovic, avec Nicolas Batum, a été un joueur essentiel au sein d’une génération 88-89 qui a marqué l’histoire du basket français » lui a rendu hommage Jean-Pierre Suitat. « A la suite de son arrêt de carrière, la Fédération avait eu l’occasion de l’accompagner dans le cadre d’un projet de reconversion qu’il esquissait alors. Il s’était investi dans le coaching et avait intégré le staff de l’Équipe de France U18 en 2014, où figurait notamment Isaïa Cordinier. C’est avec un immense plaisir que nous l’avions retrouvé par la suite sur les terrains et à l’Accor Arena, il y a un peu plus d’un an à l’occasion de la finale du Trophée Coupe de France. Nous savons tous à quel point le basket était important pour lui. Au sein de l’Équipe de France, ici à Jakarta, nous sommes nombreux à l’avoir côtoyé. Comme dirigeant, entraîneur, coéquipier, kinésithérapeute. Nous gardons tous le souvenir d’un homme doté d’un immense talent sur le terrain et d’une grande gentillesse en dehors. Aujourd’hui nous avons une pensée pour sa famille et ses proches et leur adressons nos plus sincères condoléances. »

Ludovic Vaty, joueur majeur de la génération dorée 88/89

Formé aux Abymes comme les Mickaël et Florent Piétrus ou Michel Morandais, Vaty avait tout remporté ou presque avec les équipes de France de jeunes comme les médailles d’or aux championnats d’Europe U16 et U18, mais aussi une médaille de bronze au Mondial U19.

MVP de la première Leaders Cup, Vaty avait d’abord fait ses armes au Centre Fédéral avant de rejoindre Pau-Orthez. Passé ensuite par Orléans puis le BCM, l’Antillais comptait 9 sélections en Equipe de France.