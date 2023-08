Une seconde saison à Utah avec appétit et ambition pour Collin Sexton

Cinquante-neuf matches. C’est le maigre total joué par Collin Sexton depuis deux saisons. Sa dernière avec Cleveland, en 2021/2022, n’a duré que onze matches, suite à une déchirure du ménisque du genou gauche. Puis la saison passée, sa première avec Utah, il n’a joué que 48 matches, plombé notamment par un problème aux ischio-jambiers.

Le joueur, qui n’a pas encore 25 ans, a donc passé son été à se remettre en forme physiquement, pour enfin revivre une saison complète.

« Je veux montrer que je suis de retour et 100% en bonne santé », annonce-t-il à The Athletic. « Chaque saison est importante pour moi, donc je ne veux pas me mettre trop de pression de ce point de vue. Je suis mon plus gros critique, j’ai toujours de grosses attentes me concernant. »

S’imposer dans un rôle de meneur

Arrière chez les Cavaliers, Collin Sexton s’est déplacé au poste de meneur de jeu à Utah. Un rôle bien différent alors que ce dernier est surtout très bon quand il faut mettre du rythme, agresser une défense et pénétrer. Et un peu moins dès qu’il est nécessaire de diriger une équipe.

« J’ai regardé beaucoup de vidéos cet été, je veux pouvoir m’installer dans ce rôle de meneur de jeu. Je veux démontrer que je peux prendre le contrôle. Dès qu’il s’agit de faire le bon choix, je sais que j’en suis capable. Je dois simplement jouer et le faire. »

Avec l’arrivée de John Collins et la dynamique intéressante de la saison dernière (37 victoires alors que l’on pensait le Jazz parti pour une année galère), la franchise de Salt Lake City sera ambitieuse à la rentrée. Tout comme Collin Sexton.

« On peut vraiment être très bons car on a beaucoup de talents. Tout le monde doit adhérer à un objectif commun : gagner. Au fond, c’est de ça dont il s’agit. Si on gagne, tout le reste suivra et chacun en profitera. On doit voir les choses ainsi en arrivant au training camp et en commençant la saison. »

Collin Sexton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.