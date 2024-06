Pat Connaughton se verrait bien prendre l’Eire

Galway, Limerick et Dublin. Telles seront les trois étapes pour Pat Connaughton, de passage en Irlande cette semaine pour participer à des « clinics » organisés par la fédération irlandaise. Sur la terre de ses ancêtres, le joueur des Bucks va ainsi distiller ses conseils à la jeunesse irlandaise dans le but de promouvoir la pratique du basket dans ce pays et susciter des vocations.

« C’est formidable de pouvoir organiser des stages et de contribuer au développement du basket ici, en commençant par Galway, d’où ma famille est originaire. C’est vraiment spécial. La fédération irlandaise fait un travail formidable pour développer le jeu dans tout le pays et j’aimerais juste contribuer à cela, continuer à aider ces enfants à atteindre leurs objectifs, qu’il s’agisse de jouer au basket à l’université aux États-Unis ou d’arriver jusqu’en NBA. Pouvoir faire partie de ça, même à mon petit niveau, ce serait déjà cool », a-t-il déclaré.

Plus inattendu, le joueur a profité de ce voyage pour confier qu’il ne serait pas contre l’idée d’évoluer un jour sous le maillot de l’équipe nationale d’Irlande !

« J’aimerais beaucoup jouer ici. J’aimerais beaucoup jouer pour l’équipe nationale irlandaise un jour. Évidemment, pour moi, il s’agirait de pouvoir faire ce que je suis autorisé à faire pendant l’intersaison en raison de mes contrats avec les Bucks et d’autres choses de ce genre. Mais pouvoir porter le drapeau irlandais, avec mon nom de famille, le fait d’être totalement irlandais, ce serait vraiment cool de représenter le pays », a-t-il indiqué.

Sa présence en équipe nationale serait également un énorme coup de boost pour le basket en Irlande, dont l’équipe nationale ne s’est jamais qualifiée pour la Coupe du monde, ni même pour l’EuroBasket…

Pat Connaughton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 POR 34 4 26.5 23.8 100.0 0.3 0.6 0.9 0.3 0.2 0.1 0.3 0.0 1.1 2016-17 POR 39 8 51.4 51.5 77.8 0.3 1.1 1.3 0.7 0.6 0.2 0.4 0.1 2.5 2017-18 POR 82 18 42.3 35.2 84.1 0.4 1.5 2.0 1.1 1.5 0.3 0.5 0.3 5.4 2018-19 MIL 61 21 46.6 33.0 72.5 1.0 3.2 4.2 2.0 1.3 0.5 0.5 0.4 6.9 2019-20 MIL 67 19 45.5 33.1 77.5 0.9 3.3 4.2 1.6 1.0 0.4 0.8 0.5 5.4 2020-21 MIL 69 23 43.4 37.1 77.5 0.9 3.9 4.8 1.2 1.4 0.7 0.5 0.3 6.8 2021-22 MIL 65 26 45.8 39.5 83.3 0.7 3.5 4.2 1.3 1.3 0.9 0.5 0.2 9.9 2022-23 MIL 61 24 39.2 33.9 65.9 0.8 3.8 4.6 1.3 1.1 0.6 0.5 0.2 7.6 2023-24 MIL 76 22 43.5 34.5 75.9 0.7 2.5 3.1 2.1 1.3 0.5 0.6 0.3 5.6 Total 554 20 43.6 35.8 77.3 0.7 2.8 3.5 1.4 1.2 0.5 0.6 0.3 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.