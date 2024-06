Damian Lillard reste serein en attendant son transfert

Malgré les remous, Damian Lillard garde le cap. C’est en substance le message que le (toujours) meneur des Blazers a voulu faire passer lors de son point presse, à l’occasion de son camp de basket estival.

Les épreuves n’ont pas manqué ces derniers temps entre ses blessures, un nouvel échec en saison régulière et cette demande de trade qui traîne en longueur. Mais le meneur profite de chaque opportunité de se changer les idées.

« Mentalement, je suis fort. Je pense que l’année dernière et les changements dans ma vie en général, pas seulement dans le sport, ont été des moments difficiles. Mais je suis très costaud en ce moment », a-t-il déclaré. « Je profite à chaque fois que je peux venir, d’être dans cet environnement. Comme je l’ai dit, il y a beaucoup de mes proches qui sont ici pour faire ce que nous faisons dans ce camp, s’occuper des gens, et ça me rend heureux. C’est quelque chose qui m’élève, donc ça aide d’être ici ».

Le camp et l’entraînement pour se vider la tête

Ses soucis récurrents au mollet qui ont encore gâché sa saison semblent désormais derrière lui.

Damian Lillard a en tout cas pu s’entraîner sans problème et se donner à fond. Même s’il ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine, le meneur met toutes les chances de son côté pour être prêt à la reprise.

« J’ai passé un excellent été à m’entraîner. Je fais beaucoup de choses pour me dépasser et progresser, et cela m’a beaucoup aidé. Je dirais donc que je suis en très bonne position », a-t-il ajouté. « Mon processus a été le même en début de saison qu’à n’importe quel autre moment, sauf que je m’améliore en tant qu’homme. Je pense que ça m’aide beaucoup dans ma carrière. Chaque fois que je peux progresser en tant qu’homme, c’est positif pour moi ».

Il a enfin tenu à relativiser sur sa situation, rappelant que les défis de la vie du quotidien étaient bien plus compliqués que sa vie de sportif professionnel. Et sur ce point, Damian Lillard est désormais blindé.

« Faire face à la vie est bien plus difficile que de faire face à un sport professionnel », a-t-il souligné. « Je pense que dans la vie en général, depuis que je suis enfant, je suis maintenant équipé pour faire face à tout ce qui se présente, et ce n’est pas différent aujourd’hui ».

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.3 24.3 Total 842 36 43.8 37.1 89.7 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.