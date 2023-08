Anfernee Simons va se dépêcher de demander un maillot dédicacé à Damian Lillard

A la rentrée, Anfernee Simons aura sans doute un nouveau coéquipier dans le « backcourt », et ce sera lui le vétéran… A 24 ans, l’arrière des Blazers a gagné ses galons de titulaire, et il a même poussé CJ McCollum vers la sortie il y a 18 mois. Cette fois, il ne pousse personne vers la sortie, mais Damian Lillard, son coéquipier et mentor, veut partir, et ça laisse la porte grande ouverte au rookie Scoot Henderson.

« Je ne m’implique jamais dans ce qui ne me concerne pas », prévient-il à propos des rumeurs sur Damian Lillard. « Ce qui se dit dans les médias, je le découvre aussi. Beaucoup de gens me posent cette question tout le temps, à propos de ce qui se passe avec Dame. S’ils disent qu’il a demandé un échange, c’est qu’il a demandé un échange. Il est évident que Dame et moi avons une relation étroite. Je le soutiendrai toujours, quoi qu’il décide de faire ».

Lui-même a-t-il été surpris de voir son nom apparaître dans les rumeurs de transfert ? Au moment de la Draft, il se murmurait que les Blazers étaient disposés à échanger Simons et le 3e choix de la Draft pour récupérer une superstar.

« Tout peut arriver dans ce métier », rappelle Simons. « Quand quelque chose arrive, je me dis toujours que ça devait arriver… C’est toujours la bonne façon de se comporter. Plutôt que de se dire, je ne vais pas faire ceci au cas où ça arriverait. »

Il n’en demeure pas moins que le probable départ de Lillard le chagrine. « J’espérais lui demander un jour un maillot dédicacé lorsqu’il prendrait sa retraite à Portland, mais s’il finit ailleurs, il va falloir que je l’obtienne plus tôt. Nous verrons ce qui se passera. Il m’a beaucoup appris sur le jeu et sur la façon d’être un professionnel. Comment s’entraîner. Comment se comporter. Comment gérer le succès. Il m’a appris beaucoup de choses, surtout au début de ma carrière. Je vais transmettre cela aux autres jeunes joueurs. Je transmettrai à mon tour. »

Anfernee Simons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 20 7 44.4 34.5 56.3 0.2 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.6 0.0 3.8 2019-20 POR 70 21 39.9 33.2 82.6 0.4 1.8 2.2 1.4 1.9 0.4 0.9 0.1 8.3 2020-21 POR 64 17 41.9 42.6 80.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.5 0.3 0.7 0.1 7.8 2021-22 POR 57 30 44.3 40.5 88.8 0.5 2.2 2.7 3.9 1.9 0.5 2.0 0.1 17.3 2022-23 POR 62 35 44.7 37.7 89.4 0.3 2.3 2.6 4.1 2.3 0.7 2.1 0.2 21.1 Total 273 24 43.3 38.7 85.7 0.3 2.0 2.3 2.5 1.8 0.4 1.3 0.1 12.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.