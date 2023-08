Walker Kessler a vraiment cru qu’il était transféré…

Cet été, Chris Paul a appris qu’il était transféré par la bouche de son fils alors qu’il était en pleine séance d’entraînement. Pour d’autres, c’est au sortir d’une sieste. Sans oublier, ceux qui l’apprennent comme tout à chacun avec une alerte Twitter ! Cet été, Walker Kessler n’a pas été échangé, et ça ne devrait pas arriver de sitôt car les dirigeants du Jazz sont persuadés d’avoir mis la main sur le parfait successeur de Rudy Gobert. Pourtant, quand on l’a appelé pour lui annoncer qu’il était sélectionné avec Team USA, il croyait que c’était pour un échange…

« En fait, j’étais en train de m’entraîner au centre d’entraînement, JZ (Justin Zanik, le président) est entré sur le terrain et m’a dit : ‘Walker, tu arrêtes. J’ai besoin que tu prennes cet appel » » raconte Kessler. « J’étais un peu paniqué. Je me disais : « Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis sur le point d’être échangé ? » J’avais plein de choses en tête ».

Au bout du fil ? Will Hardy, son coach. « J’ai pris le téléphone et le coach m’a dit : « Hé, mon gars. Qu’est-ce que tu fais ? » J’ai répondu : « Je m’entraîne, coach ». Il m’a dit : « Eh bien, je voulais juste te féliciter d’être sélectionné dans l’équipe des États-Unis ». Je suis resté sans voix, mais ils m’ont félicité et je suis là ».

