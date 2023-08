Désireux de ne pas quitter Miami, Nikola Jovic pense d’abord à la Coupe du monde

Sans Nikola Jokic ni Vasilije Micic, c’est Nikola Jovic qui sera, avec Bogdan Bogdanovic et Filip Petrusev, l’un des chefs de file de la Serbie à la Coupe du monde en Asie (25 août – 10 septembre).

Il n’empêche que l’esprit de l’ailier de 20 ans pourrait être tourmenté par les rumeurs de transfert autour de Damian Lillard, alors que son nom est mentionné dans un potentiel échange et qu’il souhaiterait poursuivre sa carrière avec le Heat…

« C’est le basket… Que ce soit à Miami ou ailleurs, j’ai la sensation d’avoir encore beaucoup à apprendre. Bien sûr que j’aimerais rester à Miami, les gars sont géniaux et ils m’ont beaucoup aidé lors de mon année rookie, donc j’aimerais rester là-bas et continuer de grandir en tant que basketteur et en tant qu’homme. Mais ce qui doit se passer se passera. J’espère en tout cas y rester », a-t-il prévenu, en marge de la préparation de la Serbie pour le Mondial, avec laquelle il prévoit « d’aller loin » malgré les absences.

Un été très chargé pour la pépite serbe

Séduisant il y a quelques jours face à l’Italie (18 points, 7 rebonds, 3 passes), Nikola Jovic sortira sans doute du banc lors de la Coupe du monde. Il tentera notamment de se servir de cette première expérience internationale pour continuer de progresser sur le plan individuel et pour mieux « comprendre le jeu », grâce à l’apport de « chacun de ses coéquipiers ».

« Je pense que je peux beaucoup apprendre cet été », assure le 27e choix de la Draft 2022, qui sort d’une Summer League déjà intéressante à Miami et d’une intersaison où il a énormément bossé. « La chose la plus importante pour moi sera de travailler davantage sur mon jeu en transition. […] Vous avez pu voir que mon jeu a beaucoup changé. J’ai musclé mon corps, j’essaie d’être aussi productif et efficace que possible. Je n’ai peut-être pas beaucoup de munitions sur jeu placé mais, en contre-attaque, je peux vraiment aider l’équipe. Je souhaite montrer de bonnes choses et faire du bon boulot. »

Pour être le plus performant possible en sélection et ensuite aux États-Unis, Nikola Jovic fera surtout en sorte de se servir au maximum des conseils de Jimmy Butler, l’un de ses modèles…

« Son état d’esprit, sa façon de travailler, ça m’a beaucoup aidé », a ainsi confié le récent finaliste NBA, au moment d’évoquer sa saison rookie (5.5 points et 2.1 rebonds de moyenne, sur 15 matchs). « Il fait partie de ces joueurs qui travaillent dur, tout le temps. Dès qu’il est sur le terrain, il se donne à 100% et c’est quelque chose que je veux prendre de lui. »

Nikola Jovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 14 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 Total 15 14 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.