Neemias Queta décroche le dernier contrat des Kings

Après deux saisons passées aux Kings avec un « two-way contract« , Neemias Queta transforme l’essai puisque la franchise annonce qu’il a décroché un contrat « standard ». Premier Portugais à évoluer en NBA, l’ancien second tour de Draft complète la raquette de Sacramento où l’on retrouvera Domantas Sabonis, Nerlens Noel, Alex Len et l’ailier-fort fuyant Trey Lyles.

En deux ans, Queta n’a joué que 20 matches en NBA, et c’est essentiellement en G-League qu’il s’est fait remarquer. La saison passée, il tournait à 17.7 pts, 8.7 rbds et 1.9 ct de moyenne avec les Stockton Kings. Des stats qui lui ont permis de finir second du scrutin pour le MVP, et de décrocher une place dans le cinq de l’année, et dans le meilleur cinq défensif.

Après cette signature, les Kings n’ont plus qu’une place en « two-way contract » à proposer. Pour le moment, Keon Ellis et le rookie Jalen Slawson ont signé les deux premiers « two-way contract ».

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.