NCAA | Arizona s’apprête aussi à rejoindre la Big 12 !

Mais quelle conférence va bien pouvoir rivaliser avec la Big 12 sur les planches NCAA ? Largement considérée comme la plus relevée du pays sportivement depuis plusieurs années déjà, la conférence du centre des Etats-Unis va entrer prochainement dans une nouvelle dimension.

Après avoir déjà intégré Houston, Cincinnati, Brigham Young (BYU), Central Florida (UCF) et Colorado il y a quelques jours, la Big 12 est en négociations pour frapper son plus gros coup : intégrer Arizona !

Selon ESPN, le départ des Wildcats de la Pac-12 devrait être officialisé prochainement, et on imagine que la migration sera effective à partir de l’intersaison 2024, comme pour Colorado, pour coïncider avec la fin de l’actuel contrat TV de la conférence Pac-12. Le deal arrive à son terme après la campagne 2023/24.

Dans un an, après les départs vers la SEC de Texas et Oklahoma, la Big 12 serait donc composée de : Arizona, Baylor, BYU, Colorado, UCF, Cincinnati, Houston, Iowa State, Kansas, Kansas State, Oklahoma State , TCU, Texas Tech et West Virginia !

Un niveau absolument démentiel, qui devrait pousser, à terme, d’autres conférences à changer leurs compositions pour essayer de rivaliser…