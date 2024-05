Walker Kessler veut apprendre au maximum avec Team USA

Quelques jours après la plupart des nations engagées à la Coupe du monde, les Etats-Unis débutent leur stage de préparation jeudi. C’est du côté de Las Vegas, et la Fédération a réuni une vingtaine de joueurs, dont 12 assurés de participer à la compétition. C’est un effectif renouvelé à 100% par rapport à la dernière Coupe du monde, et très inexpérimenté. Parmi les joueurs retenus, il y a même deux rookies avec Paolo Banchero et le surprenant Walker Kessler.

Successeur de Rudy Gobert dans la raquette du Jazz, l’ancien intérieur d’Auburn a été l’une des très bonnes surprises de la cuvée 2023, au point de terminer sur le podium du classement du Rookie Of The Year. Le voilà désormais prêt à défendre les couleurs des Etats-Unis, et c’était inespéré il y a encore un an.

Sept kilos en plus sur la balance

« Je suis très enthousiaste à l’idée de faire partie de Team USA et je suis extrêmement reconnaissant de pouvoir participer à cette aventure. Je pense que la quantité de talent et de connaissances qui sera présente dans l’équipe est incroyable » réagit Kessler sur The Athletic. « J’essaie d’apprendre le plus possible et d’utiliser cette expérience pour essayer de m’améliorer par tous les moyens possibles. »

Pour cela, Kessler révèle qu’il s’est concentré sur l’aspect physique avec beaucoup de fonte, et une prise de poids estimée à 7 kilos depuis la fin de la saison. « Une grande partie de l’intersaison a été consacrée à la prise de poids et à l’amélioration de la force » confirme Kessler. « C’est un travail difficile. Mais je suis impatient de tenter de mettre dans une situation de faire la différence sur le terrain, et le travail a donc été très plaisant. J’adore la salle de musculation. J’adore travailler sur mon corps. »

Walker Kessler est un perfectionniste

Et pour le prévenir que sa saison « sophomore » est aussi importante que sa saison « rookie », il peut compter sur les conseils de son coach Will Hardy. « Je lui ai dit que ce n’était pas parce qu’il avait fait une bonne année de rookie qu’il va s’améliorer l’année suivante. Il va devoir se donner à fond, et c’est ce que je lui ai dit. L’avantage, c’est que Walker est un peu perfectionniste et qu’il est très dur avec lui-même. Il n’a donc pas besoin qu’on lui dise à quel point il doit travailler dur. Je ne lui ai rien dit de nouveau. Je ne faisais que réaffirmer ce qu’il savait déjà. «

Et la bonne nouvelle, c’est que Kessler connaît ses limites. « C’est l’une des choses les plus importantes pour moi avec Walker. Il a dû apprendre à gérer l’échec, et je pense que c’est très important pour les jeunes joueurs. Comme un petit échec, comme un gars qui lui dunke dessus ou un gars qui marque sur lui. Walker a besoin de cette approche parce que c’est un joueur qui travaille beaucoup, et il a fait beaucoup de progrès dans ce domaine au cours de la saison dernière ».

EFFECTIF DE TEAM USA

Joueurs : Brandon Ingram, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, Jaren Jackson Jr, Paolo Banchero, Bobby Portis, Austin Reaves, Cam Johnson et Walker Kessler.

Coach : Steve Kerr (Warriors).

Assistants : Erik Spoelstra (Miami), Tyronn Lue (LA Clippers) et Mark Few (Gonzaga).