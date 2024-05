Shai Gilgeous-Alexander, chef de file d’un Canada ambitieux

Alors que Nikola Jokic sera absent des rangs de la Serbie et que la présence de Giannis Antetokounmpo dans ceux de la Grèce est toujours incertaine, Shai Gilgeous-Alexander apparaît, sur le papier, comme le meilleur joueur de la Coupe du monde derrière Luka Doncic.

Auteur d’une saison 2022/23 grandiose sur le plan individuel, avec des moyennes de 31.4 points, 4.8 rebonds, 5.5 passes et 1.6 interception par match dans les rangs d’un Thunder qui en a surpris plus d’un, le meneur canadien, devenu un All-Star pour la première fois et sélectionné dans la All-NBA First Team, est dans la meilleure forme de sa carrière en ce moment, et s’attaque donc avec ambition à un nouveau chapitre, celui de la sélection nationale.

Chef de file d’une nation enfin soudée et ambitieuse

« Jouer pour le pays, pour la nation et tous les fans, porter ‘Canada’ sur le maillot, c’est un honneur », a ainsi déclaré la star du Thunder. « On ferait autre chose de notre été si ce n’était pas pour la sélection. »

Symbole de ce programme canadien ambitieux, avec sa liste de NBAers engagés pour les prochaines échéances internationales, dont les Jeux olympiques de Paris, « SGA » ne fixe aucune limite pour son pays.

« Il y a une culture que nous commençons à construire, et je pense que cette culture explique l’engagement de [plusieurs gros noms]. Et c’est la recette des meilleures équipes. En Europe surtout, les meilleures équipes sont celles qui jouent ensemble depuis longtemps », ajoute-t-il, dans la continuité de son coach qui évoquait plus tôt dans l’été l’exemple, à suivre, de l’Espagne. « Nous sommes capables d’accomplir de grandes choses, c’est à nous de décider à quel point. Il n’y a aucun doute que notre groupe est suffisamment talentueux [pour gagner la Coupe du monde]. Maintenant, c’est à nous d’agir en équipe. Si tel est le cas, tout ira bien pour nous. »

Une présence rassurante

Et si le natif d’Hamilton, en bon leader, met l’accent sur le collectif, personne ne s’y trompe pour autant dans les rangs de la formation à la feuille d’érable : le niveau d’ambition n’est plus le même, avec « SGA ».

« De toute évidence, c’est un des meilleurs joueurs que notre pays ait à offrir. Et il a cette mentalité de vouloir gagner à tous les échelons, surtout avec [la sélection]. Et on a besoin de cette mentalité, venant d’un leader. Cela déteint sur le reste de la sélection », note en effet le vétéran Dwight Powell, quand Jordi Fernandez parle d’un joueur « qui connecte tout le groupe. Il tire le groupe vers la haut, et je pense que cela m’a facilité la vie. »

Vivement le 25 août, pour découvrir la version FIBA de Shai Gilgeous-Alexander contre… la France.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.6 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.7 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 Total 386 33 49.6 34.9 85.2 0.7 4.0 4.8 4.9 2.3 1.4 2.3 0.8 22.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.