Une affiche Hawks – Magic de saison régulière à Mexico

Depuis presque dix ans, en plus de Londres et Paris, la NBA délocalise chaque année un match au Mexique, à Mexico. La saison passée, ce furent les Spurs et le Heat qui ont fait le voyage, en décembre 2022.

La saison prochaine, ce sont les Hawks et le Magic qui seront à l’affiche de ce match, prévu le 9 novembre, annonce la ligue.

Cela devient une habitude pour Orlando, qui a déjà disputé trois matches à Mexico : un en 2016 contre Toronto, puis deux en 2018 face à Chicago et Utah. Pour Atlanta en revanche, ce déplacement sera une première.

Pour rappel, deux mois après ce match, les Nets et les Cavaliers viendront jouer à Paris, le 11 janvier 2024.

OFFICIAL: we are set to take on the @ATLHawks in The NBA Mexico City Game 2023 on November 9! pic.twitter.com/YSEFYdA38Y

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) July 26, 2023