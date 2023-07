Joe Harris et Monte Morris, un bonus d’expérience à Detroit

Les Pistons disposaient d’une belle enveloppe de recrutement en vue de la « free agency », mais Troy Weaver a préféré l’utiliser pour récupérer Joe Harris et Monte Morris en amont, dans des échanges.

C’est qu’avec l’arrivée de Monty Williams sur le banc, le GM espère que ce groupe passera un cap cette saison.

« Nous voulions ajouter du shoot et des vétérans », explique Troy Weaver. « Morris et Harris apportent ça, sans aucun doute. Ils aideront ce jeune noyau à grandir, et cela apportera plus d’espace sur le terrain. Nous avons également (Bojan) Bogdanovic et (Alec) Burks, deux autres vétérans qui peuvent vraiment shooter, donc le simple fait d’ajouter ces deux gars pour compléter notre jeune noyau, nous pensons que cela va vraiment nous aider ».

Avec le retour de blessure de Cade Cunningham et la Draft d’Ausar Thompson, plus donc les arrivées de Monte Morris et Joe Harris, les Pistons veulent enfin s’éloigner de ces saisons bouclées aux alentours des 20 victoires…

Comme c’est le cas depuis quatre ans.

« Monty Williams est un excellent entraîneur. Pour moi, c’est le développement qui compte », continue Troy Weaver, qui a longtemps été chargé de dénicher les talents au Jazz et au Thunder. « J’aime voir ces jeunes joueurs se développer et devenir les meilleures versions d’eux-mêmes. Je chuchote parfois à l’oreille des entraîneurs par rapport à ce que je voudrais voir, mais je suis simplement encouragé par la façon dont ces gars travaillent. »

De quoi permettre à l’équipe de retrouver sa gloire passée, après de longues années de disette ?

« Il y avait une légende des Pistons à ce poste, avec Joe Dumars, qui a été un grand dirigeant et un grand joueur à Detroit. Nous essayons simplement d’imiter et de reproduire ce qu’ils ont fait dans le passé pour que des gars comme Joe et Isiah (Thomas) puissent être fiers de ce que nous mettons en place sur le terrain ».