Jabari Smith Jr. et Tari Eason sont venus, ils ont vu, et ils ont vaincu…

S’il fallait désigner un MVP de ce début de Summer League de Las Vegas, Jabari Smith Jr. serait un candidat sérieux avec 33 points et le panier de la gagne face aux Blazers, puis 38 points face aux Pistons. À chaque fois, des victoires. À ses côtés, Tari Eason fait aussi son chantier avec 23 points de moyenne. Les deux « sophomores » des Rockets ne boudent pas leur plaisir de retrouver Las Vegas.

« On a fini à 22 victoires pour 60 défaites. On a joué 82 matches, mais on en a beaucoup, beaucoup perdu… » rappelle Tari Eason. « Personnellement, ça ne me dérange pas (de jouer en Summer League). J’aime le basket. Je suis là pour jouer et prendre du plaisir. »

Le moment idéal pour prendre du plaisir

Malheureusement, le Houston Chronicle rapporte que les Rockets ont décidé de les préserver pour la suite de l’été, et on ne les reverra plus sur le terrain. Pour Jabari Smith Jr, le bilan est quasi parfait, et il a des explications à sa montée en puissance. « Je pense que c’est simplement une question de confiance. J’ai passé beaucoup de temps à travailler le maniement du ballon, à être capable d’encaisser les chocs et d’être décisif dans ses mouvements… Sans nécessairement avoir une panoplie de mouvements, il s’agit juste d’être capable de manier le ballon, d’encaisser les chocs et d’avoir des mouvements à faire. »

De manière générale, l’ailier-fort de Houston est détendu, et il n’a plus la pression qui pèse sur un rookie. Et puis, les jeunes Rockets sont les premiers à découvrir une partie du basket d’Ime Udoka.

« On apprend une nouvelle attaque, un nouveau style de jeu, de nouvelles couvertures défensives, de nouveaux coéquipiers, de nouveaux visages sur le banc… Et puis, il y a simplement le fait d’aller sur le terrain, de répéter les choses, de jouer un rôle différent, juste s’amuser… On n’a pas l’occasion de le faire à cette époque, alors on s’amuse ».

Tari Eason décalé au poste 3 ?

Pour Tari Eason, c’est quelque peu différent. Doublure de Jabari Smith Jr au poste 4, il profite de la Summer League pour jouer davantage au poste 3.

« C’est plutôt régulier, car même pendant la saison, j’ai été déplacé sur le poste 3. Ce n’était donc pas vraiment nouveau. C’est plutôt le fait d’être côté ballon et de devoir lire des choses différentes. C’est différent. Je me vois vraiment plus comme un 3, mais j’ai aussi l’impression de ne pas avoir de position fixe. »

À la rentrée, sur le poste 3, il sera derrière Dillon Brooks, et il y aura toujours le précieux Jae’Sean Tate. Mais Tari Eason croit en se qualités.

« Je montre d’autres choses, d’autres lectures que je peux faire, j’essaie de faciliter les choses, de tirer un peu plus, d’élargir mon jeu », conclut-il. « Je vais continuer à travailler. J’entends tout ce qui se dit. Je suis prêt à montrer aux gens ce que je sais faire. Je pense qu’une grande partie de mes qualités ne se mesure pas : être partout sur le terrain, mon envergure, ma polyvalence en défense. Ce sont des choses que je peux évidemment montrer ici, et que je continue à faire évoluer. »